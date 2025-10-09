「クリスマスケーキ＆ホリデースイーツ2025」

MT&ヒルトンホテル株式会社

【2025年10月9日】ヒルトン小田原リゾート＆スパ（神奈川県小田原市 総支配人小川和子）は、2025年10月15日（水）よりクリスマスケーキやクリスマスの焼き菓子などの予約・販売を開始いたします。

■クリスマスケーキ2025

ヒルトン小田原リゾート＆スパでは、聖夜を彩る華やかなクリスマスケーキを全6種ご用意します。

ツリーのオーナメントをイメージし、ラズベリーの甘酸っぱさとピスタチオの香ばしさが織りなす「メリールージュ」、レモンの爽やかな酸味とミルキーなチーズムースのコクが絶妙な「レモンチーズケーキ」、そして濃厚なチョコレートとチェリーが重なる「ブラックフォレスト」は、大人のクリスマスにふさわしい贅沢な逸品。

そのほか、苺とホワイトチョコレートが絶妙に調和した「ユールログ」、そして毎年変わらぬ人気を誇る定番の「モンブランタルト」と「たっぷり苺のクリスマスショートケーキ」も登場。

家族で囲む温かなクリスマスにも、大切な人と過ごす特別な夜にもぴったりなヒルトン小田原リゾート＆スパのクリスマスケーキが、心躍るひとときを演出します。

メリールージュ

（16cm / \6,800）

ツリーに飾るオーナメントをイメージした、心躍るビジュアルのタルト。甘酸っぱいラズベリージャムをアクセントに、ラズベリーとピスタチオのムースをドーム状に重ね、タルト生地にもピスタチオを練り込むことで、香ばしさと奥行きのある味わいを演出。鮮やかな色合いと繊細な構成が、ホリデーシーズンのテーブルを華やかに彩ります。

。

レモンチーズケーキ

（15cm / \6,200）

ミルキーで軽やかなムースに、旬のレモンを使ったレモンカードとコンフィチュールを忍ばせた爽やかな一品。ヘーゼルナッツ入りのアーモンドジョコンドとクロカンティーヌが食感に奥行きを加え、表面には艶やかなグラッサージュを施し、冬の夜にきらめく光の美しさを表現しました。口に広がる柑橘の香りと繊細な甘みが、ホリデーシーズンにぴったりの上品なアクセントとなります。

ブラックフォレスト

（15cm / \6,000）カカオ香るスポンジにキルッシュ風味のシロップを染み込ませ、ベルギー産チョコレートのムースとダークチェリーを重ねた、ドイツを代表するケーキです。ミルクベースのムースにもキルッシュの香りをまとわせ、艶やかなグラッサージュで全体を包み込みました。トップにはオーナメントを思わせるチョコレートを飾り、まるで黒い森に灯るクリスマスの幻想的な風景を表現したような、ドラマティックな一品です。

ホワイトチョコレートと苺のユールログ

（15cm / \4,800）

もっちりとした真っ白な生地に、やさしい甘さのホワイトチョコレートクリームと苺をふんだんに巻き込んだロールケーキ。トップにも苺をたっぷりとあしらい、サイドには削ったホワイトチョコレートを吹き付け、繊細な食感と雪のような美しさを演出しました。口に入れた瞬間、ふわりと溶けるクリームの変化が楽しく、見た目も味わいも冬の訪れを感じさせます。

モンブランタルト

（16cm / \6,200）

香ばしい全粒粉入りのタルトに、なめらかなカスタードと北海道産の生クリームを重ね、熊本県阿蘇産の和栗を贅沢に使用したクリームで美しく仕上げました。サイドにはサクサクのパイを添え、トップには艶やかな渋皮栗の甘露煮をあしらい、見た目にも季節感を感じさせる構成に。栗の豊かな風味と繊細な食感の重なりが、秋冬の味覚を存分に楽しませてくれます。

たっぷり苺のクリスマスショートケーキ

（15cm / \7,000）

ふわふわのスポンジにストロベリーシロップを染み込ませ、北海道産の生クリームと丸ごと苺を贅沢にサンド。開業以来変わらぬレシピで仕上げる、シンプルながらも華やかさと満足感を兼ね備えた王道のクリスマスケーキです。苺の甘酸っぱさとクリームのまろやかさが絶妙に調和し、世代を問わず愛され続ける味わいが、特別なひとときをやさしく包みこみます。

●クリスマスケーキ2025ご予約・お受け取り

予約期間：2025年10月15日（水）～12月14日（日）

受け取り期間：2025年12月24日（水）・25日（木） 10：00～18：00

受け取り場所：本館棟1F「ヒルトンショップ」

※表示料金には、消費税（8％）が含まれております。

※ご予約・お問合せはヒルトンショップ（0465-28-1240 <10:00～19:00>）

または、インターネットにて承ります。

※数量限定。なくなり次第販売終了となります。

※画像はイメージです。

※クリスマスケーキの詳細はこちら：

https://odawara.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/christmas-cakes

■ホリデースイーツ2025

本館棟1F「ヒルトンショップ」では、クリスマスシーズン限定の焼き菓子を販売いたします。

見た目にも愛らしい「ジンジャーブレッドクッキー」、一切れずつ味わいながらクリスマスを待つ伝統菓子「シュトーレン」、しっとりとした食感と果実の風味が楽しめる「フルーツクーヘン」、そしてフィナンシェの生地から濃厚なバターが香る「リースケーキ」や「くまさんクッキー」など、多彩なラインアップをご用意。ご自宅でのティータイムにはもちろん、季節の贈り物としても喜ばれるアイテムです。

●ホリデースイーツ2025販売について

販売期間：2025年11月14日（金）～12月25日(木)

場所：本館棟1F「ヒルトンショップ」

※表示料金には、消費税（8％）が含まれております。

※画像はイメージです。

※お電話でのご予約・お問い合わせ：0465-28-1240（ヒルトンショップ）<10:00～19:00>

###

ヒルトン小田原リゾート＆スパについて

2004年4月、日本初のヒルトン・ワールドワイド・リゾートとして開業。箱根の連なる山々と豊潤な海に囲まれた歴史ある城下町「小田原」に位置し、都心から僅か60分、大阪からも新幹線で約2時間と日本の二大ビジネス都市にもアクセスしやすいロケーションです。四季折々の自然が楽しめる広大な敷地には、相模湾を一望するオーシャンビューの客室163室、10種類の屋内外プール、サウナ、天然温泉大浴場、岩盤浴施設、スパトリートメントサロンなど、リラックス＆ウェルネス施設を完備。また、18ホールのパターゴルフコース、ゴルフ練習場、屋内外のテニスコート、フィットネスセンター、ボウリング場などスポーツ・レジャー施設も充実しております。館内には相模湾で獲れた旬の魚介や新鮮な地元食材をお楽しみいただけるレストランを含む2つの料飲施設を有します。大小19室の宴会場ではビジネスとレジャーを理想的に融合したミーティングやイベントなど、お客様の幅広いニーズに合わせたご提案をいたします。ヒルトン小田原リゾート＆スパに関してはhttps://odawara.hiltonjapan.co.jp/ をご参照ください。最新の情報はこちらをご覧ください：インスタグラム www.instagram.com/hiltonodawara/ フェイスブックwww.facebook.com/hiltonodawara/

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)、Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。