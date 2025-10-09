「クールジャパンDXサミット2025」、第三弾登壇者を発表#CJDX2025

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、2025年11月21日（金）に開催する「クールジャパンDXサミット2025」の第三弾、豪華登壇者をご紹介します。

CJDXサミット2025公式サイト :https://cool-japan-dx-summit.com/

クールジャパンDXサミット開催の目的

累計参加4,500名を超える日本最大級のクールジャパン×DXイベント”クールジャパンDXサミット”では、日本の歴史・文化、IP・コンテンツ、ファッション・ビューティ、観光資源など、クールジャパンな魅力をデジタルの力でさらに発信・強化するため、各業界の有識者の事例や共有される課題を通じてノウハウを皆さんに提供します。

海外現地展開かインバウンドかを問わず、グローバル市場の拡大を目指す企業や、デジタル変革に挑むリーダーたちが集い、業界を超えたオールジャパンの取り組みを生み出すきっかけとなるカンファレンスです。

クールジャパンDXサミット2025開催概要

- 開催日：2025年11月21日（金）

- 開催方法：会場開催（後日オンライン配信イベントを開催予定）

- 開催会場：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋）

- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会

- 運営事務局：Vpon

【第三弾】登壇者

参加申し込みはこちら :https://cool-japan-dx-summit.com/buy-tickets/10月31日（金）までにお申し込みいただいた方は、早期割引価格にてご参加いただけます。

一般社団法人日本ガストロノミー学会 代表／株式会社フードロスバンク 代表取締役社長／国際ガストロノミー学会 代表／SDN アジア代表

山田 早輝子 氏

スペイン国王より勲章受章。LVMH「影響力ある女性賞」他受賞多数。ロサンゼルス拠点 Splendent Media 代表、作品がベネ

チア国際映画祭で受賞。「女神降臨」なども制作。

価値デザイナー／内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター／株式会社XPJP 代表取締役／ナラティビスト

渡邉 賢一 氏

栃木高校 卒業。学習院大学 経済学部 卒業、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ワシントン大学ビジネススクールBUSIP修了。

KDDI、朝日新聞社、内閣官房地域活性化統合事務局に勤務後、「社会課題の解決」を目的とした価値デザイナーとして独立。

運営事務局Vponについて

Vponは、アジアをリードするクロスボーダーDX企業です。独自のAI技術とデータを強みに、国境を超えたビジネス成長を支援。日本法人は「日本の魅力で世界を元気に！」をミッションに、インバウンド促進や海外展開を支援するデジタルマーケティングソリューションを提供し、現在200以上の自治体・民間企業と連携しています。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/