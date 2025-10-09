【いーふらん】みやぎ生協利府店内の三越利府区画内に「おたからや利府店」を期間限定でオープン

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「おたからや」事業において、2025年10月6日（月）、みやぎ生協利府店内の三越利府区画内に「おたからや利府店」を期間限定でオープンしましたことをお知らせいたします。

背景

いーふらんは、高価買取店として25年以上の実績を積み重ね、現在では全国1,540店舗を展開し、2025年6月期には売上989億円を達成いたしました。

更なる事業拡大を目指し、2023年にはアメリカに現地法人「E-fran US」を設立。以降、海外展開を見据えた主要国に現地法人を順次設立し、2025年2月には「おたからや」海外1号店を香港にオープン。続いてシンガポール、台湾、インドネシアと展開を広げております。

国内においても業界最大級の店舗網を展開しており、直営店355店舗のGoogle口コミでは平均4.8（※）を獲得するなど、多くのお客様から高い評価をいただいております。

※2025年7月1日～7月15日の評価を集計

今後も国内外での店舗拡大を加速させ、1兆円企業を目指してまいります。

そしてこのたび、2025年10月6日（月）にみやぎ生協利府店内の三越利府区画内に「おたからや利府店」を期間限定でオープンいたしました。





おたからや利府店について

期間：2025年10月6日（月）～2025年12月28日（日）

住所：宮城県宮城郡利町利府字堀切前35番地1 みやぎ生協利府店内 1階 三越利府区画

営業時間：10:00～18:00

キャンペーン概要

全国のおたからや店舗（※FC店は除く）にて実施するキャンペーンを、このたび「おたからや利府店」でも特別に開催することとなりました。

金相場が高騰している今こそ、大切なお品物をお持ちいただく絶好のチャンスです。おたからやでは、刻印のない金製品や文字入りの指輪、パーツのみの状態のもの、さらには宝石が外れている金製品でも買取可能です。ぜひこの機会をご活用ください。



・キャンペーン内容

１.三越商品券5,000円分プレゼント

※先着100名様限定（なくなり次第終了）

※25,000円以上のご成約でプレゼントいたします。

２.抽選で10名様に10万円をプレゼント

※5,000円以上のご成約が抽選の対象となります。

３.生活雑貨プレゼント

※査定だけでもプレゼントいたします。

・キャンペーン期間

2025年10月6日（月）～2025年10月12日（日）

※対象キャンペーン：２.・３.（１.はなくなり次第終了）

※身分証明書を必ずご持参ください。

例）運転免許証、マイナンバーカード、各種健康保険証、在留カードなど

※査定料・手数料はいただいておりません。



高価買取店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,540店舗以上（2025年10月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,540店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 高価買取店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）



いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,540店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。



【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410