『ソニックレーシング クロスワールド』 有償DLC第1弾『マインクラフト』配信開始！
株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本日2025年10月9日（木）より有償DLC第1弾『マインクラフト』の配信を開始したことをお知らせいたします。
DLCでは「スティーブ」「アレックス」「クリーパー」がレーサーとして参加するだけでなく、『マインクラフト』をモチーフにしたコースやマシン、楽曲も登場します。
また、『マインクラフト』DLCの発売を記念して、10月10日（金）よりゲーム内イベント「マインクラフトフェスタ」を開催します。『マインクラフト』の世界をお楽しみください。
有償DLC『マインクラフト パック』は、ゲーム本編とシーズンパスがセットになった「デジタルデラックスエディション」または「シーズンパス」のご購入で入手が可能となります。
『ソニックレーシング クロスワールド』 マインクラフトパック トレーラー
https://youtu.be/hI3weVbH35o(https://youtu.be/hI3weVbH35o)
『ソニックレーシング クロスワールド』 "Minecraft Joins the Race" ティザー トレーラー
https://youtu.be/-ljD8C7ZZ-w(https://youtu.be/-ljD8C7ZZ-w)
■『マインクラフト』からスティーブ、アレックス、クリーパーが参戦！
レーサーとしてスティーブ、アレックス、クリーパー、さらに『マインクラフト』をモチーフとしたコース「マインクラフトワールド」や、マシン「マインカート」も登場します。さらに、ジュークボックスに『マインクラフト』の楽曲が追加され、ゲーム内のBGMとしてお楽しみいただけます。
レーサー
スティーブ
アレックス
クリーパー
マシン
マインカート
コース
マインクラフトワールド
楽曲（※ジュークボックスで確認/聴聴できます）
・Minecraft World: Intro （アレンジ元楽曲：Comforting Memories）
・Minecraft World: Overworld （アレンジ元楽曲：Comforting Memories, Infinite Amethyst）
・Minecraft World: Overworld: Final Lap （アレンジ元楽曲：Relic）
・Minecraft World: Nether （アレンジ元楽曲：Pigstep）
・Minecraft World: The End: Final Lap （アレンジ元楽曲：Broken Heart of Ender）
・Comforting Memories （原曲）
・Infinite Amethyst （原曲）
・Pigstep （原曲）
・Relic （原曲）
・Broken Heart of Ender （原曲）
・Minecraft: Character Select （アレンジ元楽曲：Comforting Memories）
・Minecraft: Result （アレンジ元楽曲：Relic）
■「マインクラフトフェスタ」開催！
マインクラフトDLC発売を記念して、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲーム内で特別なイベントを開催中します。イベント期間中にフェスタポイントをためて、特別な報酬をゲットしましょう。
※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します
※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります
期間：2025年10月10日（金）9:00（JST）～10月13日（月）8:59（JST）
(C)SEGA
TM & (C) Mojang AB.
■デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、
PC(Steam、Epic Games Store)：8,990円
Nintendo Switch(TM)：7,990円（税込）
・『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト
・シーズンパス
-レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」
-DLC（第1弾～第6弾まで順次配信予定）
-第1弾「マインクラフト パック」
-第2弾「スポンジ・ボブ パック」
-第3弾「パックマン パック」
-第4弾「ロックマン パック」
■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！
体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをいち早くお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。
体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：
発売中（2025年9月25日（木） 発売）
※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。
※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。
