『ソニックレーシング クロスワールド』 有償DLC第1弾『マインクラフト』配信開始！

株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本日2025年10月9日（木）より有償DLC第1弾『マインクラフト』の配信を開始したことをお知らせいたします。


DLCでは「スティーブ」「アレックス」「クリーパー」がレーサーとして参加するだけでなく、『マインクラフト』をモチーフにしたコースやマシン、楽曲も登場します。



また、『マインクラフト』DLCの発売を記念して、10月10日（金）よりゲーム内イベント「マインクラフトフェスタ」を開催します。『マインクラフト』の世界をお楽しみください。



有償DLC『マインクラフト パック』は、ゲーム本編とシーズンパスがセットになった「デジタルデラックスエディション」または「シーズンパス」のご購入で入手が可能となります。



『ソニックレーシング クロスワールド』 マインクラフトパック トレーラー


https://youtu.be/hI3weVbH35o(https://youtu.be/hI3weVbH35o)





『ソニックレーシング クロスワールド』 "Minecraft Joins the Race" ティザー トレーラー


https://youtu.be/-ljD8C7ZZ-w(https://youtu.be/-ljD8C7ZZ-w)





■『マインクラフト』からスティーブ、アレックス、クリーパーが参戦！


レーサーとしてスティーブ、アレックス、クリーパー、さらに『マインクラフト』をモチーフとしたコース「マインクラフトワールド」や、マシン「マインカート」も登場します。さらに、ジュークボックスに『マインクラフト』の楽曲が追加され、ゲーム内のBGMとしてお楽しみいただけます。



レーサー



スティーブ

アレックス

クリーパー


マシン



マインカート


コース



マインクラフトワールド


楽曲（※ジュークボックスで確認/聴聴できます）


・Minecraft World: Intro　（アレンジ元楽曲：Comforting Memories）


・Minecraft World: Overworld　（アレンジ元楽曲：Comforting Memories, Infinite Amethyst）


・Minecraft World: Overworld: Final Lap　（アレンジ元楽曲：Relic）


・Minecraft World: Nether　（アレンジ元楽曲：Pigstep）


・Minecraft World: The End: Final Lap　（アレンジ元楽曲：Broken Heart of Ender）


・Comforting Memories　（原曲）


・Infinite Amethyst　（原曲）


・Pigstep　（原曲）


・Relic　（原曲）


・Broken Heart of Ender　（原曲）


・Minecraft: Character Select　（アレンジ元楽曲：Comforting Memories）


・Minecraft: Result　（アレンジ元楽曲：Relic）










■「マインクラフトフェスタ」開催！


マインクラフトDLC発売を記念して、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲーム内で特別なイベントを開催中します。イベント期間中にフェスタポイントをためて、特別な報酬をゲットしましょう。



※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します


※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります



期間：2025年10月10日（金）9:00（JST）～10月13日（月）8:59（JST）





(C)SEGA


TM & (C) Mojang AB.



■デジタルデラックスエディション


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、


PC(Steam、Epic Games Store)：8,990円


Nintendo Switch(TM)：7,990円（税込）


・『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト


・シーズンパス


　-レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」


　-DLC（第1弾～第6弾まで順次配信予定）


　　-第1弾「マインクラフト パック」


　　-第2弾「スポンジ・ボブ パック」


　　-第3弾「パックマン パック」


　　-第4弾「ロックマン パック」



■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！




体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをいち早くお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。


体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。




【製品概要】


商品名：ソニックレーシング クロスワールド


対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)


発売日：


発売中（2025年9月25日（木） 発売）


※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定


価格：


通常版（パッケージ版／デジタル版）


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）


Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）



デジタルデラックスエディション


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）


Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）


ジャンル：レーシング


プレイ人数：


ローカルプレイ 1～4人


オンラインプレイ 最大12人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/



※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。


※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。


※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。