『ソニックレーシング クロスワールド』 有償DLC第1弾『マインクラフト』配信開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本日2025年10月9日（木）より有償DLC第1弾『マインクラフト』の配信を開始したことをお知らせいたします。

DLCでは「スティーブ」「アレックス」「クリーパー」がレーサーとして参加するだけでなく、『マインクラフト』をモチーフにしたコースやマシン、楽曲も登場します。

また、『マインクラフト』DLCの発売を記念して、10月10日（金）よりゲーム内イベント「マインクラフトフェスタ」を開催します。『マインクラフト』の世界をお楽しみください。

有償DLC『マインクラフト パック』は、ゲーム本編とシーズンパスがセットになった「デジタルデラックスエディション」または「シーズンパス」のご購入で入手が可能となります。

『ソニックレーシング クロスワールド』 マインクラフトパック トレーラー

https://youtu.be/hI3weVbH35o(https://youtu.be/hI3weVbH35o)

『ソニックレーシング クロスワールド』 "Minecraft Joins the Race" ティザー トレーラー

https://youtu.be/-ljD8C7ZZ-w(https://youtu.be/-ljD8C7ZZ-w)

■『マインクラフト』からスティーブ、アレックス、クリーパーが参戦！

レーサーとしてスティーブ、アレックス、クリーパー、さらに『マインクラフト』をモチーフとしたコース「マインクラフトワールド」や、マシン「マインカート」も登場します。さらに、ジュークボックスに『マインクラフト』の楽曲が追加され、ゲーム内のBGMとしてお楽しみいただけます。

レーサー

スティーブアレックスクリーパー

マシン

マインカート

コース

マインクラフトワールド

楽曲（※ジュークボックスで確認/聴聴できます）

・Minecraft World: Intro （アレンジ元楽曲：Comforting Memories）

・Minecraft World: Overworld （アレンジ元楽曲：Comforting Memories, Infinite Amethyst）

・Minecraft World: Overworld: Final Lap （アレンジ元楽曲：Relic）

・Minecraft World: Nether （アレンジ元楽曲：Pigstep）

・Minecraft World: The End: Final Lap （アレンジ元楽曲：Broken Heart of Ender）

・Comforting Memories （原曲）

・Infinite Amethyst （原曲）

・Pigstep （原曲）

・Relic （原曲）

・Broken Heart of Ender （原曲）

・Minecraft: Character Select （アレンジ元楽曲：Comforting Memories）

・Minecraft: Result （アレンジ元楽曲：Relic）

■「マインクラフトフェスタ」開催！

マインクラフトDLC発売を記念して、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲーム内で特別なイベントを開催中します。イベント期間中にフェスタポイントをためて、特別な報酬をゲットしましょう。

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります

期間：2025年10月10日（金）9:00（JST）～10月13日（月）8:59（JST）

(C)SEGA

TM & (C) Mojang AB.

■デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、

PC(Steam、Epic Games Store)：8,990円

Nintendo Switch(TM)：7,990円（税込）

・『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト

・シーズンパス

-レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」

-DLC（第1弾～第6弾まで順次配信予定）

-第1弾「マインクラフト パック」

-第2弾「スポンジ・ボブ パック」

-第3弾「パックマン パック」

-第4弾「ロックマン パック」

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをいち早くお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

発売中（2025年9月25日（木） 発売）

※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。

※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。