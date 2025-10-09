株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、令和7年台風第22号に伴う災害に係る災害救助法が適用された地域のご加入者、代理店に対して、被災に関するお問い合わせ専用のフリーダイヤルを設置し、お客さまの便宜を図ることを決定いたしました。専用フリーダイヤルの番号は以下の通りです。

被災を原因とする視聴不能など、WOWOWのお客さまからのご質問に対応いたします。

0120-814-619（受付時間：9:00-20:00／無休）

災害救助法の適用が発表された地域は下記の通りです。

【東京都】

島しょ利島村（とうしょとしまむら）、島しょ新島村（とうしょにいじまむら）、

島しょ神津島村（とうしょこうづしまむら）、島しょ三宅村（とうしょみやけむら）、

島しょ御蔵島村（とうしょみくらじまむら）、島しょ八丈町（とうしょはちじょうまち）、

島しょ青ヶ島村（とうしょあおがしまむら）

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、被災された地域の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

以上