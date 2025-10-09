ヘアカラー専門店fufu、三井住友銀行と初の協業キャンペーンを開始 ～Oliveアカウント開設で「fufuオンラインショップポイント2,000円分」をプレゼント～

株式会社Fast Beauty

全国143店舗（9月30日時点）を展開するヘアカラー専門店「fufu」（運営：株式会社Fast Beauty）は、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」）と協業し、2025年9月24日（水）より「Olive×fufuキャンペーン」を開始いたしました。

本キャンペーンでは、三井住友銀行が提供する新しいデジタル口座サービス「Olive」アカウントを新規開設または既存口座から切替のうえ、所定の条件を満たしたお客様に、fufuオンラインショップ「fufu+」で利用可能な2,000円分のポイントを進呈します。

年間100万人以上が来店するfufuと国内有数の金融機関である三井住友銀行による初の協業施策です。お客さまに安心・安全にご利用いただける、日常に寄り添ったお得なキャンペーンとなっております。

■キャンペーン概要

● 名称：＜Olive限定＞fufuで使える2,000円相当fufuポイントプレゼントキャンペーン



● 期間：2025年9月24日（水）～2025年10月31日（金）



● 対象：期間中にキャンペーンページからエントリーし、Oliveアカウントを新規開設、または既存の三井住友銀行口座をOliveアカウントへ切替したお客様

● 特典：fufuオンラインショップ「fufu+」で使える2,000円分のポイント

● 特典進呈方法：条件達成後、2025年11月末頃にfufu+お客様ID宛へfufuポイントを進呈



キャンペーンページはこちら：

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/fufu202509

■「Olive」について

「Olive（オリーブ）」は、銀行口座・カード決済・ファイナンス・オンライン証券・オンライン保険などの機能をアプリ上でまとめて管理できる、SMBCの総合金融サービスです。

2023年3月のサービス開始以降、定額自動入金サービスやアカウントランク切替機能、家族カード発行、支払いモード追加など、使いやすさ向上のための機能強化を重ねています。

サービス詳細はこちら：

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/brand/index.html

■株式会社Fast Beautyについて

【会社概要】

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山4丁目14-7

設立：2014（平成26）年7月25日

代表者：代表取締役社長 高橋 賢（Ken Takahashi）

事業内容：ヘアカラー専門店の運営、美容商材の企画販売

高橋 賢（Ken Takahashi）／株式会社Fast Beauty 代表取締役社長

1982年、群馬県生まれ。一橋大学を卒業後、2006年株式会社リクルートに入社後、2014年6月に退社し、7月に株式会社Fast Beautyを設立。同年10月、東京・中野に1号店をオープンした「ヘアカラー専門店fufu」は全国に店舗を展開。2024年12月にタイバンコクに国外第一号店舗を出店。国際文化美容専門学校 卒業。2021年3月、美容師国家試験合格・美容師免許取得。

ひとりでも多くの方に『キレイな髪で、毎日をにこやかに』過ごして頂くことをミッションに、ヘアカラー専門店だけでなくシャンプー・トリートメント等の商品開発も手がけています。

●ヘアカラー専門店fufu HP；https://fufucolor.com/