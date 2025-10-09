吉祥寺に再び！働く人々の新たな拠点が誕生 はるやま商事株式会社、「Perfect Suit FActory　ヨドバシ吉祥寺店」を2025年10月10日にオープン

株式会社はるやまホールディングス

はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長 治山正史）は、2025年10月10日（金）、吉祥寺エリアに新店舗「Perfect Suit FActory ヨドバシ吉祥寺店」をオープンいたします。本店舗は、2023年4月に閉店した吉祥寺駅前店舗を惜しむ声に応え、地域のお客様への価値提供を目指した再出店です。

今回の「ヨドバシ吉祥寺店」は、これまで以上に利便性と快適さを兼ね備えた売場作りを強化し、「働くすべての人々をサポートするショップ」として新たな挑戦を進めてまいります。

進化するトレンド対応商品をラインナップ

「Perfect Suit FActory ヨドバシ吉祥寺店」では、従来のメンズスーツやフォーマルウェアに加え、急成長するオフィスカジュアル需要や女性のオフィスファッションを強化。働く女性のライフスタイルが多様化する中、快適性・機能性に優れた商品を積極的に展開します。さらに、入学・入社・成人式や入卒園などの人生の節目に応えるフォーマルウェアも充実させ、さまざまなシーンで地域のお客様のお役に立てる商品づくりを行っています。

地域密着型店舗としての役割

吉祥寺は、「住みたい街ランキング」で毎年のように上位にランクインする人気エリアであり、ファミリー層や若いカップル、単身の社会人など多様なライフスタイルの人々が集う街です。当社にとっても常に重要な拠点となっており、「また吉祥寺で店舗展開してほしい」という多くの地域のお客様の声をいただいてまいりました。

この声に応え、「Perfect Suit FActory ヨドバシ吉祥寺店」では、お客様一人ひとりの日常に寄り添う店舗を目指し、ファッション性はもちろん、機能性や価格にもこだわった商品ラインナップを取り揃えることで、忙しい毎日をより快適にサポートいたします。時代の変化に対応しながら、地域の皆様が気軽に足を運んでいただける場所として、吉祥寺エリアに新たな価値を創造する拠点となるべく進化してまいります。

店舗情報

正式店名

Perfect Suit FActory ヨドバシ吉祥寺店

所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 ヨドバシ吉祥寺 7F

営業時間 10:00～21:00（土日祝 前日 22:00まで）

主商品名 ビジネスウェア・ビジネスカジュアルウェア（メンズ・レディース)

関連商品 スーツ、ジャケット、パンツ、ワイシャツ、ネクタイ、ニットなど

参考価格

メンズ

スーツ 21,890～43,890円

ジャケット 10,890～21,890円

パンツ 5,390～9,790円

ワイシャツ 3,190～6,050円

ニット4,290～6,490円

レディース

セットアップスーツ 16,390～18,590円

カットソー 4,290～5,390円

商品男女比 男性商品７割、女性商品３割

公式HP https://perfect-s.com