「100年人生サポート認証」申請受付開始のお知らせ

介護関連サービス事業協会

一般社団法人介護関連サービス事業協会（代表理事：水野）は、高齢化社会の進展に伴い多様化する介護保険外サービスの健全な普及を目指し、認証制度「100年人生サポート認証」の申請受付を開始しました。

「100年人生サポート認証」は、当協会が策定した介護保険外サービスに関するガイドラインに基づき、事業者のサービス品質・運営体制・利用者への対応などを総合的に審査・評価し、基準を満たす事業者に対して認証を付与する制度です。 これにより、高齢者やそのご家族、ケアマネジャー等の介護関係者が、信頼できる事業者を選択する際の判断材料としてご活用いただくことを目的としています。

■ 対象サービス（2025年度第1期申請受付分）

現在、以下の2分野におけるガイドラインを公表しており、各サービス提供事業者の認証申請を受け付けております

- 生活支援サービス事業 ガイドラインリンク：生活支援サービス分科会ガイドライン（PDF(https://csba.work/wp-content/themes/nihon-souken/images/pdf/certification/guideline01.pdf)）- 配食サービス事業 ガイドラインリンク：配食サービス分科会ガイドライン（PDF(https://csba.work/wp-content/themes/nihon-souken/images/pdf/certification/guideline02.pdf)）

■ 認証取得にかかる費用

事業所数（拠点数）や運営形態に応じて、審査対象となる事業所数および費用が変わります。

具体的な事業所数ごとの審査事業所数と、単価、合計費用は下記表を参照ください。

※複数ブランドのある法人は、認証希望する全てのブランドの合計事業所数で審査します。

※複数事業所を持つ法人については、ランダム抽出により一定数の事業所の証拠書類を提出いただきます。

■ 認証申請の条件

認証を申請するには、当協会への入会が必須となります。入会手続きについては、協会ホームページ（https://csba.work/acquisition/）よりご確認ください。

■ 認証申請方法

申請受付は、専用フォームより受け付けております。

申請受付は10月31日まで。次回の受付は2026年1月を予定しております。

認証制度の受付フォームや、概要、審査方針、提出方法などの詳細は以下のURLをご参照ください。

- 認証審査申請フォーム：https://forms.gle/wC88nAeXEwoZQCsn9- 認証制度の概要：https://drive.google.com/file/d/1hTc24KhFZkKm6zZlfbiIcB6NuWwm125R/view?usp=sharing- 認証制度制度の審査方針、提出方法：https://drive.google.com/file/d/1pZA1ktLxAZtw1Yi89n8_aQk4Ki10DZbP/view?usp=drive_link■認証制度の説明会のアーカイブ動画

2025年10月9日(木)に実施しました、認証制度に関する説明会の動画のアーカイブ動画および展開資料を期間限定で配信いたします。下記のURLよりご覧ください。

アーカイブ動画視聴：https://csba-world.slack.com/archives/C08LC9ZN6UQ/p1760000255386859?thread_ts=1759993023.173089&cid=C08LC9ZN6UQ(https://csba-world.slack.com/archives/C08LC9ZN6UQ/p1760000255386859?thread_ts=1759993023.173089&cid=C08LC9ZN6UQ)

説明会資料：https://drive.google.com/file/d/1ztXkZi269xKyBPpk1Zz2tfnycqP-KqH_/view?usp=sharing

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 介護関連サービス事業協会 事務局 認証制度担当

お問い合わせフォーム：https://csba.work/contact/