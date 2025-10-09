Ragate株式会社、EOL/EOS対応を変革の起点に。業務最適化とサーバーレスで運用コスト70%削減を実現する新サービス提供開始

Ragate株式会社

Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト）は、レガシーシステムのEOL(End of Life)/EOS(End of Service)対応を、単なる技術的移行にとどめず、業務プロセス全体の最適化と中長期的なコスト削減を実現する戦略的モダナイゼーションサービス「EOL/EOS 解消・業務最適化支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/aczx7ul8b)」の提供を本日より開始します。業務課題起点の業務最適化&サーバーレスによる中長期コスト削減を行い、ビジネスプロセスマネジメント(BPM)、AI駆動開発、サーバーレスアーキテクチャという3つの柱を統合し、開発期間30%以上短縮、運用コスト70%削減を実現します。

本サービスページURL：https://www.ragate.co.jp/service/aczx7ul8b1. 戦略的基盤としてのBPM分析- As-Is/To-Be分析: 現状の業務フローを可視化し、最適化された未来の状態を設計- 業務課題の可視化: ボトルネックとなっている業務プロセスを特定- KGI/KPI設定: 定量的な目標指標を明確化- ROI試算: 投資対効果を事前に算出し、財務的な裏付けを提供2. AI駆動開発による開発期間30%以上短縮- 最新生成AIツールの活用: AI DLC、Kiro、Cline、Bedrockr等を駆使- 品質を担保したスピード: 短縮した時間を十分なテスト工程に充当- リアルタイムな設計レビュー: Figmaを用いた協調的なUI/UX設計で手戻りを防止3. サーバーレスアーキテクチャで運用コスト70%削減- 従量課金モデル: 使用した分だけの支払いで無駄を排除- 運用保守工数の大幅削減: ベストプラクティスに基づくサーバーレス構成によるサーバー管理が不要- 自動スケーリング: ビジネス成長に柔軟に対応- 高パフォーマンス: NoSQLデータベース等による最適化

提供背景

AI駆動開発時ツール「Kiro」

多くの企業がEOL/EOS対応に直面する中、従来型の「リフト&シフト」によるクラウド移行では、単にシステムを移行するだけで業務プロセスの課題は未解決のまま残り、運用コストも期待通りに削減できないという問題が顕在化しています。

企業のステークホルダーごとに以下のような課題を抱えていることが明らかになりました。

- DX推進室の課題レガシーシステムのEOL対応を機に業務プロセス全体を最適化したいが、どこから着手すべきか判断に迷っている- 情報システム部の課題クラウド移行は決定したが、単純なリフト&シフトでは中長期的な運用コスト削減が見込めず頭を抱えている- プロジェクトマネージャーの課題EOL/EOS期限が迫る中、移行プロジェクトのリードタイムをどう短縮し、確実な品質保証を実現するか悩んでいる

これらの課題に対し、技術的な移行だけでなく、戦略的なビジネス変革まで包括的に支援するサービスの必要性が高まっていました。

このような背景もあり、多くの企業様のお力になれる支援サービスをラーゲイトから提供できればと検討し、本サービスをリリースしました。

企業情報

サービス概要

