株式会社クロスアイ、しゅんダイアリー主宰「M&A CAMP」へスポンサー参画

株式会社クロスアイ

著名人・インフルエンサーのキャスティングを手がける株式会社クロスアイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：布目靖太郎）は、20代の起業家として注目を集める福田駿氏（しゅんダイアリー）が主宰するラジオ＆YouTube番組「M&A CAMP」（運営：株式会社Diary）のスポンサーとして参画したことをお知らせいたします。

スポンサー初回回は2025年10月2日配信回より放映されています。

番組URL：https://www.youtube.com/@macamp0817

M&Aをもっと身近に。若手起業家の挑戦を応援

M&A CAMP 動画冒頭部分

「M&A CAMP」は、M&Aや事業承継のリアルをわかりやすく伝える人気番組です。

福田氏が自らの経験を交えながら、M&Aの現場を“生の言葉”で届けるスタイルが共感を呼び、視聴者には20～40代の経営者・マーケター・起業志望者が多く集まっています。

クロスアイとしても、挑戦を続ける若手起業家を応援したいという思い、そして視聴者層との高い親和性から、今回のスポンサー参画を決定しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=THjZaEfAelk ]

株式会社クロスアイ 取締役副社長 伊藤啓輔コメント

福田駿さんの姿勢に、いつも純粋に心を動かされてきました。

株式会社Diaryも株式会社クロスアイも2019年に起業した“同期”でもあり、

これまでの仕事を通じて常に真摯に対応してくれる姿勢に深い信頼を寄せています。

彼のように“自分の言葉で挑戦を語る起業家”が、若い世代にM&Aや経営の面白さを伝えていくことは、日本のビジネス文化を前進させるきっかけになると感じています。

一視聴者として応援したい気持ちが、そのままスポンサーという形になりました。

これからも、挑戦する人の背中を押せる企業でありたいと思っています。

【番組概要】

番組名：「しゅんダイアリーのあきない経営ラジオ」／「M&A CAMP」

運営企業：株式会社Diary（代表取締役 福田駿）

配信プラットフォーム：ラジオ（InterFM）／YouTube

スポンサー開始回：2025年10月2日配信回

番組URL：

https://www.youtube.com/watch?v=EIeUKOQ37-w&t=3850s(https://www.youtube.com/watch?v=EIeUKOQ37-w&t=3850s)

https://www.interfm.co.jp/akinai

【株式会社クロスアイについて】

しゅんダイアリーのあきない経営ラジオ

株式会社クロスアイは芸能事務所、インフルエンサー事務所出身のディレクターで構成された「日本一芸能に詳しい」キャスティング会社です。

強固な芸能コネクションに加え独自のデータベースを内製。

速度感と精度を持ったキャスティングを得意とします。



会社名：株式会社クロスアイ

所在地：東京都渋谷区宇田川町37-15 ARISTO渋谷 4F

代表者：代表取締役 布目靖太郎

URL：https://x-i.co.jp/

