キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネート2025

写真拡大 (全5枚)

姫路市

開催日時

令和7年10月31日（金曜日）まで


- 期間中は常時ご覧いただけます。

企画概要

姫路駅北にぎわい交流広場　キャッスルガーデン及び中央地下通路の一部


- ショーケースを中心にキャッスルガーデン全体
- 中央地下通路（南側）

趣旨・目的

キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネートは今年で9回目の開催です。市内の高等学校4校の美術部のみなさんが制作された個性あふれる作品をショーケースに展示します。また、生け花やかぼちゃ等でキャッスルガーデン全体を飾り立て、ハロウィンの雰囲気をさらに引き立てます。
ハロウィン仕様になったキャッスルガーデンへ、ぜひお越しください！


展示物

ショーケースには各高校の美術部ごとの作品を展示します。（写真は昨年の様子）









協力

・姫路市立姫路高等学校　・姫路市立飾磨高等学校　・姫路市立琴丘高等学校


・兵庫県立香寺高等学校　・株式会社姫路生花卸売市場　・銀の馬車道ネットワーク協議会


主催

姫路市産業振興課


（姫路駅北にぎわい交流広場運営受託者：一般社団法人ひとネットワークひめじ）