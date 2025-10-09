キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネート2025
姫路市
- 期間中は常時ご覧いただけます。
- ショーケースを中心にキャッスルガーデン全体
- 中央地下通路（南側）
キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネートは今年で9回目の開催です。市内の高等学校4校の美術部のみなさんが制作された個性あふれる作品をショーケースに展示します。また、生け花やかぼちゃ等でキャッスルガーデン全体を飾り立て、ハロウィンの雰囲気をさらに引き立てます。
開催日時
令和7年10月31日（金曜日）まで
- 期間中は常時ご覧いただけます。
企画概要
姫路駅北にぎわい交流広場 キャッスルガーデン及び中央地下通路の一部
- ショーケースを中心にキャッスルガーデン全体
- 中央地下通路（南側）
趣旨・目的
キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネートは今年で9回目の開催です。市内の高等学校4校の美術部のみなさんが制作された個性あふれる作品をショーケースに展示します。また、生け花やかぼちゃ等でキャッスルガーデン全体を飾り立て、ハロウィンの雰囲気をさらに引き立てます。
ハロウィン仕様になったキャッスルガーデンへ、ぜひお越しください！
展示物
ショーケースには各高校の美術部ごとの作品を展示します。（写真は昨年の様子）
協力
・姫路市立姫路高等学校 ・姫路市立飾磨高等学校 ・姫路市立琴丘高等学校
・兵庫県立香寺高等学校 ・株式会社姫路生花卸売市場 ・銀の馬車道ネットワーク協議会
主催
姫路市産業振興課
（姫路駅北にぎわい交流広場運営受託者：一般社団法人ひとネットワークひめじ）