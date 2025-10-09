キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネート2025

開催日時

姫路市

令和7年10月31日（金曜日）まで

企画概要

- 期間中は常時ご覧いただけます。

姫路駅北にぎわい交流広場 キャッスルガーデン及び中央地下通路の一部

趣旨・目的

- ショーケースを中心にキャッスルガーデン全体- 中央地下通路（南側）

キャッスルガーデン・ハロウィンコーディネートは今年で9回目の開催です。市内の高等学校4校の美術部のみなさんが制作された個性あふれる作品をショーケースに展示します。また、生け花やかぼちゃ等でキャッスルガーデン全体を飾り立て、ハロウィンの雰囲気をさらに引き立てます。

ハロウィン仕様になったキャッスルガーデンへ、ぜひお越しください！

展示物

ショーケースには各高校の美術部ごとの作品を展示します。（写真は昨年の様子）

協力

・姫路市立姫路高等学校 ・姫路市立飾磨高等学校 ・姫路市立琴丘高等学校

・兵庫県立香寺高等学校 ・株式会社姫路生花卸売市場 ・銀の馬車道ネットワーク協議会

主催

姫路市産業振興課

（姫路駅北にぎわい交流広場運営受託者：一般社団法人ひとネットワークひめじ）