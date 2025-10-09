【グランドプリンスホテル高輪】明治44年より時を刻む洋館でバラとキャンドルに包まれるティータイムを 感謝の想いを重ねるバラ尽くしのハイティーで大切な方と心をつなぐひとときをお届け

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

日頃の感謝の想いを伝え合うひととき

グランドプリンスホテル高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-１ 総支配人：高橋禎久）は、100年以上の歴史を有する旧宮家の邸宅「貴賓館」にて、華やかなバラとキャンドルの優しい灯りに包まれながら、バラ尽くしのハイティー「Pink Rose High Tea（ピンク ローズ ハイ ティー）」を楽しむイベント「Rose Illumina Tea Time（ローズ イルミナ ティー タイム）～貴賓館に咲く光のバラ～」を2026年1月31日(土)、2月1日(日)の2日間限定で開催いたします。

空気が冷え込み人肌が恋しくなる季節に、大切な方へ感謝の思いを届けるひとときをお過ごしいただこうと、「感謝」の花言葉を持つピンク色のバラをモチーフとしたメニューが彩る「Pink Rose High Tea」をご用意。会場となる「貴賓館」をバラとキャンドルで華やかな空間に演出し、非日常空間でのかけがえのないひとときをお届けいたします。

Pink Rose High Tea

イベントは「貴賓館」のツアーではじまり、歴史に育まれた優美な館内を巡りながら、お食事の会場へご案内いたします。ハイティーには、バラの華やかな香りを堪能するバスクチーズケーキやピスタチオラズベリームースをはじめ、指輪のように煌めくマカロンやまるでバラの花束のように鮮やかなサラダなど、ホテルシェフ・パティシエこだわりの本イベント限定のメニューをお届け。さらにオプションで、ご来館の記念に貴賓館でのレトロな写真撮影もお楽しみいただけます。

大切な方と歩んできた時間を貴賓館の歴史に重ね、感謝の気持ちを伝え合う温かなひとときを演出いたします。

「Rose Illumina Tea Time ～貴賓館に咲く光のバラ～」概要

【期 日】 2026年1月31日(土)、2月1日(日)

【場 所】 グランドプリンスホテル高輪 貴賓館

【料 金】 １名さま \17,000

おすすめポイント

🌹100年以上の時を刻む「貴賓館」でバラとキャンドルに包まれる優雅なひととき

🌹大切な方への感謝の想いを重ねるバラ尽くしのハイティー

🌹まるで宮殿に招かれたような気分に浸る「貴賓館」ツアー

【ご予約】 10月下旬より開始予定

【お問合せ】 グランドプリンスホテル高輪 TEL:03-3447-1111（代表）

感謝の想いを重ねるバラ尽くしの「Pink Rose High Tea」で心をつなぐティータイム

Webサイト :https://www.princehotels.co.jp/takanawa/informations/roseillumina_teatime

「感謝」の花言葉を持つピンク色のバラに想いを重ね、大切な方と笑顔あふれるひとときを。

ホテルシェフ・パティシエ特製のバラをモチーフにしたスイーツの数々、まるでバラの花束のように華やかなサラダなど、心ときめくお料理をご用意いたします。

バラとキャンドルに包まれるティータイム

＜MENU＞

プティフール

🌹バラとベリーのタルトレット

🌹マカロンフレーズ

🌹シャンパンゼリー

🌹バラのバスクチーズケーキ

🌹バラ香るピスタチオラズベリームース

🌹いちごのショートケーキ

セイボリー

🌹フォアグラロリポップ

🌹生ハムサンド

🌹サーモンムース ローズジュレ

🌹ビーツフムスのコーンサラダ

スコーン

🌹バラのスコーン

🌹プレーンスコーン

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。なお、当商品につきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去はいたしかねます。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

100年以上の時を刻む旧宮家の邸宅「貴賓館」を巡るツアー

お食事の前に、貴賓館のツアーをお楽しみいただきます。

当時の人々の生活に思いを馳せ、まるで宮廷に招かれたようなロイヤルな気分を満喫するひとときをお過ごしいただけます。

貴賓館とは…

かつて東京湾を望む景勝地として、由緒ある土地に選ばれてきた高台にある貴賓館は、明治44年、宮廷建築家として活躍した片山東熊により設計された旧宮家の邸宅。17～18世紀初頭の様式で装飾され、細部にわたり優雅な意匠が散りばめられた格式のある空間は、一歩足を踏み入れるとまるで当時にタイムスリップしたかのような厳かな時間が流れます。

【オプション】レトロ写真撮影

ご来館の記念に、レトロ写真で思い出の一枚を。

【時 間】 １.3:00P.M.～4:00P.M. ２.6:00P.M.～7:00P.M. ３.9:00P.M.～10:00P.M.

※各回6組さま限定となります。

【場 所】 グランドプリンスホテル高輪 貴賓館

【料 金】 \6,600（1ポーズ1カット）

＊本イベントのご予約内容には含まれておりません。別途オプションのご予約が必要となります。

※イベント内容は変更となる場合がございます。

※上記料金には消費税・サービス料が含まれております。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（10月9日）の情報です。