模型づくりで心を元気に！世界メンタルヘルスデー (2025年10月10日)記念　Agora Models 特別プレゼントキャンペーン

Saloto Ltd

模型づくりは、ストレスの軽減、うつ症状の緩和、幸福感や生活満足度の向上など、メンタルヘルスに多くのメリットがあることが知られています。Agora Models（アゴラモデルズ）は、世界メンタルヘルスデーに合わせて、グローバルキャンペーン「ビッグ・モデル・ギブバック（Big Model Give Back）」 を実施します。



2025年10月10日（金）にAgora Models公式サイトでフルキットをご購入いただいたお客様を対象に、そのお客様が指定したご友人・ご家族・同僚、またはその他の対象者へ、Agora Modelsのコレクションからランダムに選ばれた模型のフルキットを無料でプレゼントとしてお届けいたします。





Agora Models は英国に本社、日本を含む世界５０ヶ国で活動を展開している大型精巧模型キットの企画・製造・販売メーカーです。概要

●2025年10月10日(金)にフルキットを購入された方が対象です。

10月10日 (金) １日限定キャンペーンです。

●ご購入後、Agora Modelsよりメールをお送りしますので、プレゼントをお届けしたい方の情報をご入力ください。送料はAgora Modelsが負担いたします。

●ご本人以外であれば、どなたでもプレゼント対象とできます。ただし日本国内、または北米・ヨーロッパ・オーストラリアに在住の方に限ります。

●複数のフルキットをご購入の場合は、それぞれ異なる受取人をお選びください。

●特定の贈り先がない場合は、Agora Modelsが推薦するチャリティ団体「Models for Heroes」または「Help Heal Veterans」への寄付としていただけます。いずれも海外の団体です 。

１０月１０日 (金)１日限定キャンペーンです。

Agora Modelsのモデルで、模型づくりの楽しさと、そのポジティブな影響を身近な方へ広げる機会です! ご利用をお待ちしております。

詳細な利用条件はウェブサイトの利用規約をご確認ください。

https://www.agoramodels.com/jp/big-model-give-back/





Agora Models Full Kit 購入可能なモデル一覧です。

●1961 ジャガー Eタイプ

https://www.agoramodels.com/jp/jaguar/(https://www.agoramodels.com/jp/jaguar/)

●ポルシェ 917

https://www.agoramodels.com/jp/porsche-917/(https://www.agoramodels.com/jp/porsche-917/)

●メルセデス・ベンツ 300 SL ガルウイング

https://www.agoramodels.com/jp/mercedes300sl(https://www.agoramodels.com/jp/mercedes300sl)

●1963 コルベット・スティングレイ

https://www.agoramodels.com/jp/1963-corvette-sting-ray/(https://www.agoramodels.com/jp/1963-corvette-sting-ray/)

●『007/私を愛したスパイ』ロータス・エスプリ

https://www.agoramodels.com/jp/wet-nellie/(https://www.agoramodels.com/jp/wet-nellie/)

●『007/ゴールドフィンガー』アストンマーチン DB5

https://www.agoramodels.com/jp/007_db5_goldfinger/(https://www.agoramodels.com/jp/007_db5_goldfinger/)

●『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』アストンマーチン DB5

https://www.agoramodels.com/jp/007_db5/(https://www.agoramodels.com/jp/007_db5/)

●フェラーリ La Ferrari

https://www.agoramodels.com/jp/laferrari/(https://www.agoramodels.com/jp/laferrari/)

●メルセデス・ベンツ W196R

https://www.agoramodels.com/jp/w196r/(https://www.agoramodels.com/jp/w196r/)

●FDNY消防車 はしご車９号

https://www.agoramodels.com/jp/fdny/(https://www.agoramodels.com/jp/fdny/)

●1965 シェルビー・コブラ 427 セミコンペティション

https://www.agoramodels.com/jp/shelby-cobra/(https://www.agoramodels.com/jp/shelby-cobra/)

●AH-64D アパッチ・ロングボウ

https://www.agoramodels.com/jp/apache/(https://www.agoramodels.com/jp/apache/)



Agora Models（アゴラモデルズ） (https://www.agoramodels.com/jp/(https://www.agoramodels.com/jp/))

Agora Models は、2018年に2人のモデラーによってイギリスで生まれました。 ”モデラーによる、モデラーのためのモデラーの模型キットづくり”をモットーに、自分達が納得する大型模型キットを企画から販売まで一貫して手がけることを目指しました。以来、今日まで世界8カ国でのECサイト展開、世界50カ国以上からモデラーが集うコミュニティサイトに成長しました。 日本を含め世界のモデラーからの質問やリクエストは英国本部の模型キットの企画・制作に関わった専任スタッフが対応、細部へのこだわりと、顧客であるモデラーへの献身を認められ、映画「007」シリーズの主人公ジェームズ・ボンドの愛車であるボンド・カーの1/8 スケールモデル組立キットを独占製造・販売する公式ライセンスシーを得ています。Agora Models はSaloto Ltd が保有するブランドです。