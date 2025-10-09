アニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』のKVを解禁！2026年１月より地上波にて放送決定！

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、以下「サイバード」）が製作委員会へ参画するBALLOONプロジェクト第1弾作品のアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』のキービジュアル（KV）を初公開します。あわせて、2026年1月より地上波での放送が決定したことをお知らせします。放送局や日時についての詳細はアニメ公式サイト及び公式Xにて順次発表します。

■放送情報

詳細はアニメ公式サイト及び公式X（@BALOON_project）にて順次発表します。

公式サイト：https://animationid.com/saioshi/

公式X：https://x.com/BALOON_project

■イントロダクション

貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。

母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。

「俺って最推しの義弟になったの!?」と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分にあることを思い出し…!?

迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！

シリーズ累計17万部を突破した人気作が送る、あったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！

■スタッフ

原作：朝陽 天満

漫画：辻本 嗣

原作イラスト：カズアキ

監督：森下 裕介

シリーズ構成：手塚 泉

制作統括：高橋 和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「最推し」製作委員会

■原作情報

原作小説最新巻『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！6』の刊行が決定しました。通常版にくわえ、アニメ化を記念した豪華小冊子付き特装版も同時刊行します。

【小説最新巻特装版】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！6 特装版」

【著者】朝陽 天満

【ストーリー】

豪華特装版小冊子（40p）付き！

転生したら、いつの間にか前世の「最推し」オルシスの義弟になっていたアルバ。高等学園をオルシスが卒業し、学校に推しがいない寂しい生活……のはずが、なんと長期休暇中、アルバはオルシスの居る王宮で働くことに!? ミラ王妃の懐妊に、隣国の危機。アルバもオルシスも大忙しだけど、ハプニングの続く中も、「お帰りのハグ」に「超接近なファンサ」で癒し癒されの幸せライフを満喫中！

シナリオ通りのハッピーエンドのその先は、誰も知らない毎日で……？ 愛され転生令息は、兄様の隣に永久就職!! 大人気ほのぼの異世界転生ファンタジー、待望の第六弾！

【定価】特装版：2,750円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36864-6

【刊行日】2025年12月10日（水）※電子書籍も同時刊行

【小説最新巻通常版】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！６」

【著者】朝陽 天満

【定価】1,650円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36865-3

【刊行日】2025年12月10日（水）※電子書籍も同時刊行

【コミックス最新巻】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！2」

【著者】原作：朝陽 天満 漫画：辻本 嗣

【ストーリー】前世の「最推し」オルシスの義弟に転生したアルバ。病弱で短命な運命を変え、尊い推しの笑顔を守るため日々奮闘中！ そんな中、中等学園に通い始めたオルシスの様子がどこかおかしいことに気づいたアルバは、元気づけようと手作りランチを届けに行くことに。だけどそこで出会ったのは、自分の知らないクールな“学園モード”の兄!? 推しの新たな一面にドキドキが止まらない中、ミステリアスな第二王子や、オルシスと犬猿の仲の侯爵子息までもがアルバに接近してきて――!?

【定価】770円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-35912-5

原作小説・コミックスの続報は、原作公式サイトでお知らせします。

【『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』原作公式サイト】

https://www.alphapolis.co.jp/media/saioshi/

■BALLOONプロジェクトとは

BALLOONプロジェクトとは、大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島 義斉、以下「DNP」）、株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）、株式会社BLUE RIGHTS（本社：東京都、代表取締役：木村 誠、以下「BLUE RIGHTS」）による共同プロジェクト。同プロジェクトは国内外にて人気を誇るBL作品を中心としたアニメ化プロジェクトであり、近年注目をされるライトアニメ(R)にて人気作品のアニメ化を行い、国内外への展開を図るプロジェクトです。BLをライトアニメ(R)（LA）にて世界に羽ばたかせるという意味を込めて「BALLOON」プロジェクトと称しました。

■ライトアニメ(R)について

ライトアニメ(R)はDNPが開発した従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいアニメーション制作手法です。主に漫画原作などを持つ出版社やキャラクターなどのコンテンツを所有する企業向けに2022年8月に提供を開始しました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。