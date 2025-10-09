ターミナルケア指導者資格とも連携、2040年問題に対応した「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331478&id=bodyimage1】
一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2025年（令和7年）11月15日（土）、「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催いたします。
超高齢社会がピークを迎える「2040年問題」を見据え、医療的ケアを必要とする人も施設や自宅など望んだ場所で最期まで自分らしく過ごすことができる体制づくりが課題となっています。喀痰吸引や経管栄養といったケアが「できる」だけでなく、介護職員や患者家族にわかりやすく「教えられる」ことは、医療職にとって必須のスキルとなりました。
1日完結の「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）は、医療の現場から教員・指導者へのファーストステップとして人気の高い教育プログラムです。修了後は終末期ケアに特化した指導者資格を認定する「ターミナルケア指導者養成講座」（https://learning.ackk.org/0301/）等に割引価格で参加できる特典もあり、継続的なキャリア形成に役立ちます。
【開催概要】
●名 称
医療的ケア教員講習会（厚生労働省指定講習会）
●日 時
2025年（令和7年）11月15日（土）
9:30-17:30（9:15開場）
●会 場
JR「水道橋」駅前・東京学院ビル
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-6-15
（JR水道橋駅西口徒歩1分/東京駅からはJRで10分程度）
●受講料
18,000円（税込）
＊教材費（教えるための要点をまとめたオリジナルテキスト、チェックシート等）を含みます。
●講 師
佐々木由惠（日本社会事業大学元教授・看護師・助産師・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員）
＊他、実務経験・教育経験ともに豊かな講師陣が担当します。
●対象者
看護師または医師、保健師、助産師の国家資格をお持ちの方を対象とします。修了後、教員に就任するためには実務経験年数の規定があります。医療職以外の方の見学・聴講については、ご相談ください。将来の教員を目指す方はもちろん、既に教員の資格をお持ちの方の学び直しにも対応しています。
●お申込み
公式サイト上のフォームより先着順に受け付けます。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
●修了証
厚生労働省指定の様式による修了証を当日の講習後に交付します。試験はありません。
＊当講習会を修了することで、大学・短期大学・福祉系高校・介護福祉士実務者研修等の医療的ケア担当教員や、喀痰吸引等研修「一号・二号」（不特定多数の者対象）の指導講師（指導看護師）になる資格を得られます。
●感染症対策
状況に応じて必要な感染症対策（十分なスペースを確保した座席配置、教室内の換気、演習用機材の消毒、手指消毒剤の設置、マスク等の着用）を行った上で開催します。
●関連講座
教員としての継続教育に、下記の教育プログラムをお役立ていただけます。
・通信制「実務者研修教員講習会」https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
・「ターミナルケア指導者養成講座」https://learning.ackk.org/0301/
●主 催
一般社団法人知識環境研究会
●お問合せ先
一般社団法人知識環境研究会［教育会］研修事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
