排煙脱硫（FGD）市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に『排煙脱硫（FGD）市場のセグメンテーション：タイプ別（湿式、乾式、半乾式）、最終使用産業別（発電、化学、鉄鋼、セメント製造）、設置別（新設および既設）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、排煙脱硫（FGD）市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、ならびに脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調している。
排煙脱硫（FGD）市場は、主に産業排ガス中の二酸化硫黄（SO?）を除去するための大気汚染防止システムに焦点を当てた急成長分野である。厳格な国際的環境規制および電力需要の増大を背景に、この市場は発電分野やセメント・金属加工などの産業分野が主導している。湿式FGDシステムは高い除去効率を有するため市場で最大のシェアを占めており、一方で乾式および半乾式システムは水資源の乏しい地域で好まれている。アジア太平洋地域は、中国やインドなどにおける産業化の進展および排出規制の強化により市場を牽引しており、コンプライアンス（規制遵守）が主要な市場推進要因となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点で排煙脱硫（FGD）市場の規模は**248億米ドル（$24.8,\text{billion}）に達している。また、2035年末までには387億米ドル（$38.7,\text{billion}）に達すると予測されている。予測期間2025年から2035年にかけて、排煙脱硫（FGD）市場は約5.6％の年平均成長率（CAGR）**で成長する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な排煙脱硫（FGD）市場分析によれば、排煙脱硫（FGD）市場の規模は、厳格な環境規制、石炭火力発電の増加、産業化およびエネルギー需要の拡大を背景に拡大すると見込まれている。
排煙脱硫（FGD）市場の主要企業としては、**General Electric Company、Doosan Lentjes GmbH、Babcock & Wilcox Enterprises Inc.、Rafako S.A.、FLSmidth & Co.、Hamon Group、Marsulex Environmental Technologies、Thermax Ltd.、Andritz AG、Ducon Technologies Inc.、China Boqi Environmental （Holding） Co. Ltd.、LAB S.A.、Valmet Corporation、Macrotek Inc.**などが挙げられる。
また、本FGD市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの主要国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査は日本市場の顧客ニーズに合わせた詳細な分析も盛り込んでいる。
目次
● 排煙脱硫（FGD）市場規模、成長分析、及び各国における主要プレーヤーの評価である。
● 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカを対象とした世界の排煙脱硫（FGD）市場の需要および機会分析（2035年まで、国別・日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、最終使用産業別、設置別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
排煙脱硫（FGD）市場のセグメンテーション
● タイプ別：
?o 湿式、乾式、半乾式
● 最終使用産業別：
?o 発電、化学、鉄鋼、セメント製造
