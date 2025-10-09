24時間営業無人マッサージ店「ちょこま」が都内で続々オープン リカバリー市場・観光需要の高まり×人手不足も背景に 業務用マッサージチェア「あんま王」、無人サービスへ導入拡大の理由
●アイオイメディックホールディングス株式会社（所在地：神奈川県藤沢市、代表取締役：城田 充晴）の子会社、株式会社日本メディック（所在地：神奈川県藤沢市、代表取締役：城田 充晴）では、業務用として国内トップシェアを誇るマッサージチェア「あんま王」を企画・開発しています。昨今のリカバリー市場・観光需要の拡大、人手不足から、無人店舗や無人スペースでの設置が増加する中、「あんま王」を導入する24時間営業の無人マッサージ店「ちょこま」は都内を中心に店舗数を増やしており、9月14日（日）には、13店舗目となる「浅草橋東口店」をオープンいたしました。旗の台、池袋に続き9月3店舗目のオープンとなります。ここでは、「ちょこま」を中心に、無人店舗や無人スペースでの「あんま王」の導入事例について紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331457&id=bodyimage1】
●●●●●●●●9月14日（木）オープンの無人マッサージ店「ちょこま」浅草橋東口店
24時間営業無人マッサージ店「ちょこま」が店舗数を拡大中、9月都内に3店舗をオープン
合同会社あさあさ（所在地：東京都台東区、代表社員：森 俊彦）の運営する無人マッサージ店「ちょこま」は2023年にサービスを開始、現在都内を中心に全国で13店舗を展開しています。「より身近に、手軽にマッサージチェアが使えれば、多くの人に喜ばれるのではないか」との思いから事業を開始しました。もともと当社の「あんま王」を好んで利用していたこと、代表が採用に従事し、人材確保の難しさを痛感していたことから「あんま王」を活用した無人でのサービスに思い至りました。商品の補充などの負担なく運営が可能なこと、コンパクトなスペースで一定の人通りのある立地、防犯や集客を狙ったガラス張りの店舗づくり、キャッシュレス決済や独自の料金プラン、なども功を奏し、オープン月を除き、全店舗で全月黒字を達成、平均して約1５m2で月25万円を売り上げています。平日の仕事帰りの方や、買い物ついでの方、また観光地に近い店舗では、外国人観光客も高頻度で利用しています。最近ではドライバーの休養を目的に、道の駅でも展開するなど、店舗網を拡大しており、2030年には全国で1000店舗を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331457&id=bodyimage2】
ヘルスケア産業に高まる期待、2050年には約77兆円市場とも推計
ヘルスケア産業の市場規模は2021年の約25兆円から2050年には約77兆円にもなると推計され、ヘルスケア市場における成長に大きな期待が寄せられています（経済産業省 「健康経営の推進について」）。また、人々の健康意識の高まりもあり、柔道整復・鍼灸・マッサージ市場においてもコロナ禍から回復・成長を見せていますが、多くの業界同様に人手不足が大きな課題となっています。特に、温泉旅館やホテル、温浴施設では古くからマッサージ師による施術が人気を博していましたが、近年では地方を中心として、コロナ禍で離職したマッサージ師が戻らないなどの理由から、マッサージ師が不足しているという声も上がっています。専門性の高いサービスを提供するマッサージにおいて、マッサージ師の不足は、ユーザーの機会損失はもちろん、売上にも影響します。
近年、オーバーツーリズムの影響もあり、人手不足の課題を抱える観光業界において、専門スタッフを置くことなく、施設利用者にマッサージを提供することができます。このような背景もあり、昨年のあんま王のホテル・温浴施設への導入は、一昨年の同施設への導入と比べ約1.2倍に増加しています。
