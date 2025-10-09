深部の疲労をじっくりケア―― NOAメディカルがロングメニューで “秋の疲れ”にアプローチ
■ サービス強化のお知らせ
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿（東京都新宿区）は、2025年10月9日より
【鍼灸・整体のロングメニュー】を強化いたします。
季節の変わり目に入り、「体が重い」「疲れが抜けにくい」と感じる方が増えています。
当院では、短時間では取りきれない深部のコリや自律神経の乱れをじっくり整えるために、
従来よりも長めの時間で行うロングメニューの施術体制を強化いたしました。
■ 強化の背景
秋は気温や気圧の変化が大きく、自律神経が乱れやすい季節です。
特に夏の疲れを引きずったまま新しい生活リズムに入るこの時期は、
「なんとなく体が重い」「寝ても疲れが取れない」といった声が多く寄せられます。
これまでの短時間コースでは対応しきれなかった深部の疲労や自律神経の乱れに対し、
施術時間と内容を全面的に見直し、より全身を包括的にケアできるロング施術へと進化させました。
患者様からも、
● 「短時間では深いコリまで届かない」
● 「じっくり時間をかけて全身を整えたい」
といったご要望が増え、施術体験を受けた方からは、「今までより体が軽くなった」「深くまでほぐれた」といった声も寄せられており、
今後の本格導入にも期待が高まっています。
■ ロングメニューの特徴
季節の不調や深いコリにじっくり向き合うため、
施術時間は75分・90分の2コースをご用意。
時間を延ばしただけでなく、施術内容そのものを再構成し、
深層筋へのアプローチと自律神経ケアを組み合わせ、より“深く・持続する整え”を実現しました。
（1） 深部の筋肉やコリまでしっかりアプローチ
浅い筋肉だけでなく、慢性的な疲れの原因となる深層筋まで届き、根本的な改善を目指します。
（2） 自律神経のバランスを整え、深いリラックスへ
ゆっくりとした刺激で副交感神経を優位に導き、心身ともにリラックス。
「寝落ちしてしまうほど心地よい」と好評のコースです。
（3） 全身のバランスをじっくり調整
頭から足先までをトータルに施術し、身体の歪みや姿勢を整えます。
慢性的な肩こり・腰痛・猫背などにも効果的です。
（4） 血流促進と代謝アップで疲労回復
施術中に血液・リンパの流れが活性化し、疲労物質が排出されやすくなります。
翌日の軽さや目覚めの違いを実感していただけます。
（5） 体質改善と持続的なコンディションづくり
継続的なロング施術により、疲れにくく回復しやすい体質へ。
自律神経・血流・筋バランスを整えることで、体調の安定が期待できます。■ サービス概要
● 施術名：鍼灸・整体ロングコース
● 強化開始日：2025年10月9日（木）
● 所要時間：75分／90分（症状や目的に合わせて選択可能）
● 料金：75分 9,500円／90分 11,200円（税込）
● 内容：全身を時間をかけて丁寧に施術。深部筋・自律神経・姿勢のバランスを整え、根本改善を目指すコース。
● 対象：慢性的な疲れやコリ、倦怠感を感じる方／季節の変わり目で体調が乱れやすい方
● ご予約・お問い合わせ：LINEまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。■ NOAメディカルの取り組み
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿では、国家資格を持つスタッフが体の構造と状態を丁寧に見極め、「即効性」と「持続性」を両立した施術を提供しています。
今後もロングメニューを主体としながらも、患者様一人ひとりの状態やライフスタイルに合わせた最適な施術を心がけ、
季節や生活リズムの変化に合わせて最善のケアを提案してまいります。
“その場の癒し”だけでなく、“長く続く整った状態”を目指したサポートを続けていきます。【ご予約・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
営業時間：11：00～20：00（年中無休）
WEB：https://noacare.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@noa.care
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
