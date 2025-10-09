GMKtec、Intel（R） Core（TM） i7-12700H搭載 高性能ミニPC「NucBox M3 Ultra」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、Intel（R） Core（TM） i7-12700H搭載、最大3画面同時出力に対応、在宅ワーク、ビジネス業務からプライベート使用まで、省スペースで生産性を最大限に高めることができる高性能ミニPC GMKtec NucBox M3 Ultraを2025年10月11日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆GMKtec NucBox M3 Ultra
GMKtec NucBox M3 Ultraは、Intel（R） Core（TM） i7-12700Hを搭載した高性能ミニPCです。14コア20スレッド、最大4.7 GHz動作の高性能CPUと32 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331352&id=bodyimage1】
◆GMKtec NucBox M3 Ultra 製品特徴
・メモリ・SSDの増設対応
最新の高速規格に対応した大容量の32GBメモリと1TB M.2 SSDを搭載するだけでなく、それぞれ増設・交換によって更にアップグレードすることが可能です。
※メモリスロットは2つとも使用済みのため、増設時は交換が必要です
※増設作業に伴う故障・不具合は保証対象外となります。あらかじめご了承ください
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
2つのHDMI 2.0とUSB-C端子により、最大で3画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートを搭載し高い拡張性を確保しています。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-M3 ULTRA-32/1T-W11Pro（12700H）
◆発売日
2025年10月11日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-nucbox-m3-ultra/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/GMKtec-M3-Ultra.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
