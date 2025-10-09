越前漆器の匠が描く春の華――手描き磨き蒔絵「しだれ桜花」屠蘇器［1組］
日本の正月を優雅に彩る屠蘇器。こちらは、越前漆器の職人が一つひとつ丁寧に手仕事で仕上げた逸品です。漆黒の艶やかな器面には、春を告げるしだれ桜が繊細な筆致で描かれ、上品な金粉の磨き蒔絵が華やかさを添えています。伝統的な蒔絵技法の中でも、磨き蒔絵は特に高度な技術を要し、仕上げの段階で何度も研ぎと塗りを繰り返すことで、柔らかくも深みのある輝きを放ちます。
屠蘇器とは、新年に家族の健康と長寿を願っていただく祝い酒「お屠蘇」を注ぐための器。盃・銚子・台などの一式が整い、格式あるお正月の食卓をいっそう格調高く演出します。手描きならではの温もりと、金の輝きがもたらす晴れやかさが、年のはじめにふさわしい華やぎを添えます。
また、しだれ桜のモチーフは「繁栄」「豊かさ」「新たな門出」を象徴し、一年の始まりに希望をもたらす縁起の良い意匠としても人気です。実用性はもちろん、贈答品や記念品としても喜ばれる逸品。日本の伝統美と職人技が息づく屠蘇器で、格調高いお正月をお迎えください。
【手描き蒔絵・磨き蒔絵】しだれ桜花 屠蘇器［1組］【お正月】
越前漆器粂治郎
越前漆器粂治郎
