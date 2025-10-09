「RICOH Value Presentation 2025 in KANSAI」を2025年11月6日～11月7日にリアル開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は2025年11月6日(木)～11月7日(金)に、「DX＆GX～AI “壁を壊せ 動き出せ”」をコンセプトに、お客様の課題解決のためのセミナーやExhibition（展示）を行う「RICOH Value Presentation 2025」を、グランフロント大阪 北館B2F ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターにて開催いたします。

私たちの前には、社会課題という「壁」が立ちはだかっています。労働人口の減少、旧態依然としたシステム、環境問題など、その「壁」は多岐にわたります。本イベントでは、経営者・経営幹部・事業責任者の皆様に寄り添い、デジタルサービスやAIの力を通じて、それらの壁を共に乗り越えていくことを目指しています。

Executiveセミナーでは、異なる分野で革新を起こしてきたリーダーと弊社経営トップが登壇し、マネジメントにおける実体験を通じて学んだ視点や工夫についてお伝えします。テーマ別の課題解決セミナーでは展示エリアと連動し、現場で生かせる具体的な解決策を多数ご紹介します。

Exhibition（展示）では、お客様が直面する課題に向き合い、社会課題の「壁」を突破するヒントをお届けします。業務プロセス効率化、セキュリティリスクへの対応、人的資本経営、SDGs・ESGへの取り組み、デジタル化とDX推進、働き方改革への対応、そして最新技術の7つのゾーンで、変革に向けた伴走支援を提供します。また、働き方改革への対応を体験いただく、創造的でスマートなデジタルサービス活用空間もご紹介します。

【イベント概要】

■名称

RICOH Value Presentation 2025 in KANSAI DX & GX ～ AI “壁を壊せ 動き出せ”

■日時

2025年11月6日（木）9:30 ～ 17:30（17:00受付終了）

2025年11月7日（金）9:00 ～ 17:30（17:00受付終了）

■会場

グランフロント大阪 北館B2F ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

（大阪市北区大深町3-1）

■アクセス

・JR「大阪駅」より徒歩3分

・地下鉄（大阪メトロ）御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

・阪急「梅田駅」より徒歩3分

・阪神「梅田駅」より徒歩6分

■お申し込み

＜報道関係者のお申込み＞

RICOH Value Presentation 2025 Webサイトからはお申込みせず、

下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

＜報道関係者以外のお申込み＞

下記URLよりお申込みをお願いいたします。

https://vpre.ricoh.co.jp/osaka/lp/

企業情報

■リコージャパン株式会社

創立

1959年5月2日

代表者

代表取締役 社長執行役員 CEO 笠井 徹

従業員数

18,161名（2024年4月1日現在）

拠点数

349拠点（2024年4月1日現在）

本社所在地

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

リコージャパンは、「人にやさしいデジタルを全国の仕事場に」をコンセプトに、お客様の働く環境における業務ワークフローの自動化・省力化に貢献する最適な商品やサービスを提供し、経営課題の解決や企業価値の向上を支援するとともに、それらの活動を通じて社会課題解決に貢献してまいります。

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

リコーグループについて

リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/