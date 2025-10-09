株式会社ユルリカが、レイメイ藤井主催「ソリューションフェア 2025」にブース出展＆セミナー登壇決定！／紙で届く書類をAIが自動でデータ化するAI-OCRシステム「テマトリ」を展示

株式会社ユルリカ

中小企業のDX推進を支援する株式会社ユルリカ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小田 幸治、以下当社）は、2025年10月16日（木）にかごしま県民交流センターで開催される、株式会社レイメイ藤井主催の「 ソリューションフェア 2025」に出展することをお知らせいたします。

当日は、FAXや郵便など紙で届く書類をAIが自動でデータ化するAI-OCRサービス「テマトリ」のデモンストレーションを行うほか、同会場で開催されるセミナーに当社代表の小田が登壇いたします。

■ 開催概要

■ 展示内容

- 展示会名 ： ソリューションフェア 2025- URL ：https://www.raymay.co.jp/news/detail.html?id=2141- 日時 ： 2025年10月16日（木）- 会場 ： かごしま県民交流センター- ブース番号 ： 6- 主催 ：株式会社レイメイ藤井- 出展社数 ：約40社（予定）

多くの企業で依然として負担の大きい、FAXや手書き帳票の入力業務。当社ブース（No.6）では、この課題を解決するAI-OCRサービス「テマトリ」を展示いたします。

ブースでは、「テマトリ」のデモ画面をご覧いただけます。煩雑な手入力作業が、いかに簡単になるかを、デモ画面を通してご体感ください。

■代表 小田が株式会社カオナビとのセミナーに登壇

展示会と同時開催されるセミナーでは、当社代表であり、鹿児島県DX推進アドバイザーも務める小田が登壇。HR SaaS系企業、株式会社カオナビ様と、「人事・労務DX」をテーマに地方ならではの課題と具体的な活用事例をご紹介します。

- セミナー名 ： 東京のIT企業と鹿児島のDX推進アドバイザーが語るー人事・労務DXの最前線ー- 登壇日時 ： 2025年10月16日（木）14:00～14:45講演概要

働き方改革や法改正への対応、業務効率化の必要性が高まる中、人事・労務部門は全社DX推進の起点として大きな注目を集めています。本セミナーでは、人事・労務DXの地方ならではの課題と具体的な活用事例をご紹介します。

■株式会社ユルリカについて

東京・鹿児島の2拠点で、AI×ノーコードを活用し、Web制作、Webマーケティング、システム開発、DXコンサルティングを行うデジタルコンサルティング会社です。

事業開始から3年でノーコードを用いた制作・開発実績200件以上。プロジェクト数は国内最多規模でノーコード制作ツール、Studio認定制度、StudioExperts Goldに認定。Studio、Bubble、Framerなど最新のツールを積極採用しています。

【協業・連携受付中！】

システム開発・サービス拡大等の面で協業・連携させていただける事業者様を募集しております。以下よりお問い合わせください。



お問い合わせ先：info@yurulica.com

■会社概要

・企業名：株式会社ユルリカ / Yurulica Co. Ltd.

・本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目13-24 U square 四谷三丁目2階

・鹿児島支社：〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町9-15 マークメイザン 504

・代表者：小田 幸治

・設立：2021年6月15日

・公式サイトURL：https://yurulica.com/

・事業内容：クライアントワーク事業、自社サービス開発・運営事業、地方創生事業

・X(Twitter)：https://x.com/yurulica_dx

・Instagram：https://www.instagram.com/yurulica_official/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ユルリカ 広報担当

Mail：pr@yurulica.com