法人向けスライド生成AIエージェントをリリース予定。「ChatSense」の新機能
株式会社ナレッジセンスは、セキュリティが高い環境で生成AIを活用できる、法人向けAIサービス「ChatSense」を提供しております。この度、ChatSenseにおいて「スライド生成AIエージェント機能」をリリース予定であることをお知らせいたします。Web情報をディープリサーチした上で、日本語の指示だけで画像入りのスライドを自動生成できるのが特徴です。
法人向け生成AI「ChatSense」の詳細は、こちらをご確認ください。
大企業の知的活動を最速にする株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する、法人契約で生成AIを利用できるサービス「ChatSense」について、新たにスライド生成AIエージェント機能をリリース予定であることを発表します。
2025年10月中に、一部の顧客に向けてリリース予定です。
■ 背景 ― 「スライド作成に時間がかかりすぎる」
多くの企業において、スライド作成は一日の業務時間のうちかなりの割合を占めています。特に大企業のユーザーからは、日々の報告資料・営業提案の作成が大きな負担となっており、このプロセスを自動化するサービスが強く求められていました。重要な意思決定や創造的な業務に集中するためには、スライド作成のような定型的な作業を効率化することが不可欠な状況です。
そこで、ChatSenseでは、このような課題を解決するため、セキュリティの高い環境で、日本語で指示をするだけでスライドを自動で生成してくれるスライド生成AIエージェント機能のリリースを決定いたしました。これにより、資料作成にかかる時間が大幅に短縮され、企業全体の生産性向上に貢献することが期待されます。
■ ChatSenseが提供する「スライド生成AIエージェント」機能の特徴
ChatSenseは、「スライド生成AIエージェント」機能をリリース予定です。本機能は、簡単な指示だけで高品質なスライドを生成できるだけでなく、企業の厳しいセキュリティ基準にも対応しています。
1. Webディープリサーチによる高品質なスライド生成
簡単なテーマやキーワードを日本語で指示するだけで、AIエージェントが関連するWeb情報を深くリサーチし、その内容を基にスライドの構成案から本文までを自動で生成します。これにより、情報収集の手間を省き、常に最新の情報を反映した説得力のある資料を迅速に作成できます。
2. 画像も自動挿入、視覚的に分かりやすい資料へ
生成されるスライドには、内容に合わせてAIが適切と判断した画像が自動で挿入されます。テキストだけの資料に比べ、視覚的に分かりやすく、魅力的なプレゼンテーションを誰でも簡単に作成可能です。画像選定にかかる時間も削減できます。
3. 大企業も安心の強固なセキュリティ
ChatSenseは、入力された情報をAIの学習から守るなど、法人利用で求められる高いセキュリティ基準をクリアしています。機密情報や社内データを扱うスライド作成においても、情報漏洩のリスクを心配することなく、安心してご利用いただけます。
そもそもAIエージェントについては、こちらをご確認ください。
■ その他、法人契約ChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」の特徴
ナレッジセンスの提供する法人向けChatGPTサービス「ChatSense」では、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。
1. チャット内容をAIの学習から守る機能
エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。
2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能
通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。
3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない
「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。
ご利用に際してのお問い合わせはこちらをご確認下さい。
■ ナレッジセンスについて
ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、企業向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。 https://knowledgesense.jp/
ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。
以上
■ 会社概要
会社名：株式会社ナレッジセンス
本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階
代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司
設立： 2019年4月10日
事業内容：
・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営
・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング
・社内外向けのソリューション開発
本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。