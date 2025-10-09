冷えやすい季節にぴったり！話題の充電式カイロが「20％OFF＋限定割引」で今だけ2,399円に

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

女性に寄り添うスタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ローリー） は、2025年9月29日より、新製品 「RORRY 昇進版 充電式カイロ ハンドウォーマー 電子式（2個セット）(https://amzn.to/4nVKJ1I)」 をAmazonにて発売開始いたしました。

本製品は、10,000mAhの大容量バッテリー を搭載し、4段階温度調節（40～55℃）、3秒急速加熱、360°全面発熱 に対応。

寒い季節の通勤・オフィス・アウトドアなど、さまざまなシーンで快適な温もりを提供します。

手のひらにフィットする滑らかな曲線デザインとマットな質感が特徴で、ファッション性と実用性を兼ね備えています。

セール情報

期間：2025年10月9日（木）16:00 ～ 2025年10月13日（月）23:59

通常価格：4,999円

プライム感謝祭セール価格：2,999円

クーポンコード「RORRYN12(https://amzn.to/4nVKJ1I)」使用でさらに20％OFF → 最終価格 2,399円（税込）

※Amazon公式ストアにてご利用いただけます。

商品詳細・購入ページ：https://amzn.to/4nVKJ1I

この機会に、冬の必需品「RORRY昇進版 充電式カイロ ハンドウォーマー 電子式(https://amzn.to/4nVKJ1I) 」で手元からあたたかさを感じてください。

プライム感謝祭限定の特別価格をお見逃しなく。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com