茶こし付きで一台多役！FeeKaa多機能ガラス電気ケトル(FK-BB-05)72時間保温と1℃単位の温度調節で、お茶・コーヒーから調乳まで対応

FeeKaa（フィカー）多機能ガラス電気ケトルは、1.3Lの大容量でありながら、コンパクトな設計を実現しています。NTC温度センサーにより、1℃単位の温度調節が可能です。最長72時間の保温機能を備えています。付属の茶こしを使用すれば、紅茶ポットや麦茶ポットとしてもご活用いただけます。忙しい日常において、いつでも最適な温度のお湯を出します。

多彩な機能と実用的な長時間保温、いつでも適温

FeeKaa電気ケトルは、1℃単位の細かな温度調節機能が最大の特徴です。温度調節は1℃単位で設定できるため、お茶やコーヒー本来の風味を引き出すための抽出温度や、赤ちゃんの調乳に適した温度を細かく設定できます。長時間保温機能を搭載し、いつでも使いたい時に適温のお湯を出します。

コンパクトでどんなキッチンにも馴染むデザイン

コンパクト設計で、狭いキッチンでもスッキリと収納可能です。木柄の取っ手とマットブラック本体で、どんなインテリアにも馴染みやすいスタイリッシュなデザインとなっています。

製品特徴

1℃単位の細かな温度設定：37℃～95℃の範囲で、1℃単位の細かな温度設定が可能です。

5分刻みの時間設定：5分～60分の間で、1℃単位で細かな温度設定が可能です。

茶こし付き：茶葉を付属の茶こしに入れ、そのままお茶や紅茶を淹れることができ、透明なガラス製のためお茶の濃さも一目でわかります。

カルキ抜き：しばらく沸騰を続けることで、カルキ臭をしっかりと飛ばします。

実用的なプリセット温度モード：45℃、70℃、90℃、および沸騰のプリセット温度モードが揃っており、使用シーンに合わせて選択が可能です。

*70℃および90℃モードでは、一度沸騰させた後、設定温度で保温します。

最長72時間保温：沸騰後、設定した温度を最長72時間キープできる長時間保温機能を搭載しています。

メモリー機能：待機状態では、前回使用時の設定温度と時間を記憶するため、同じ設定で繰り返し使用する際に再設定の手間が省けます。

安全素材：-50℃～200℃の温度変化に耐える高硼珪酸ガラス製ポットで、臭い移りしにくく安心して使用できます。

広口設計でお手入れが簡単：本体は広口設計で、手を奥まで入れて内側をしっかり洗えるため、簡単に清潔を保ちます。

素早い沸騰：カップ1杯（200ml目安）のお湯を約100秒で素早く沸かします。

静音設計：稼働音は最大35dB以下の低騒音設計です。

料理も可能：カスタマイズモードを使用すれば、甘酒、味噌汁、ヨーグルト、サラダチキンなども調理が可能です。

製品概要

Amazonプライム感謝祭セール中

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/18_1_56ec0b8d643cc51b659cc12fd1f3fa27.jpg?v=202510091157 ]

Amazonプライム感謝祭に参加いたします～

セール期間：2025年10月4日(土) 0:00～2025年10月10日(金) 23:59

セール会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8MHSFN8

🏃ぜひこのチャンスをお見逃しなく～