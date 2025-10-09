海外eSIMサービス「DeSiM」、割引キャンペーンを期間限定で実施

速報JAPAN株式会社

データ通信サービスを展開する速報JAPAN株式会社（本社：東京都西東京市、代表取締役：賀詞）は、同社が運営するeSIMブランド「DeSiM（デシム）」において、2025年10月4日（土）から10月12日（日）まで、LINE公式アカウント登録者を対象にした期間限定キャンペーンを実施します。期間中、対象となるeSIM商品を20％割引価格で提供します。

海外旅行や留学、ワーキングホリデーの増加に伴い、スマートフォンの通信手段としてeSIMを利用する人が増えています。DeSiMは、そうした利用者がより手軽にサービスを体験できるよう、本キャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

- 対象商品：対象eSIM（DeSiM）- キャンペーン期間：10/4（土）～10/12（日）- 対象者：DeSiM公式LINEアカウントを友だち登録している方- クーポンコード：LINESALE20OFF「https://shop.desim.tech/discount/LINESALE20OFF」

上記URLから商品選択すると自動でクーポンが設定されます。また、DeSiM公式LINEメニューの「すぐにeSIMを購入」からも利用可能です。

海外滞在中も、安定した通信を確保できるようサポートすることが私たちの使命です。今回のキャンペーンを通して、より多くの方にeSIMを身近に感じていただければと思います。DeSiMでは、今後も海外滞在者や短期旅行者に向けて、利用者のニーズに沿った通信サービスを順次拡充していく予定です。

会社情報

会社名：速報JAPAN株式会社

代表者：賀詞

所在地：西東京市

事業内容：データ通信サービス事業、中華圏メディア業務、グローバルEC業務、Web3業務

代表サイト：https://sokuhou.co/

DeSiM公式サイト：https://jp.shop.desim.tech/

Eメール：info@sokuhou.co

公式SNS：

Twitter：https://twitter.com/DeSiM_JP

Instagram：https://www.instagram.com/desim_jp/

Youtube：http://www.youtube.com/@DeSiM_JP