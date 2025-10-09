JBLサウンドをもっと身近に　SA750WAL / L75ms購入キャンペーン実施！

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、2025年10月10日（金）より、最新のハイレゾストリーミングサービスに対応したインテグレーテッド・ステレオアンプ「JBL SA750WAL」または、ストリーミングインテグレーテッド・ミュージックシステム「JBL L75ms」を正規取扱店にてご購入いただいたお客様全員に、アラームクロック/FMラジオ機能を搭載したBluetoothスピーカー「JBL Horizon 3」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンにより、オーディオルームはもちろん、リビングや寝室など、さまざまな空間でJBLサウンドをお楽しみいただけます。

キャンペーン概要

■ プレゼント対象者：キャンペーン実施期間中に対象製品をご購入いただいた方

■ 実施期間：2025年10月10日（金）～2025年12月31日（水）

■ 対象製品：・ストリーミング・インテグレーテッド・ステレオアンプ「JBL SA750WAL」

・ストリーミングインテグレーテッド・ミュージックシステム「JBL L75ms」

製品紹介

<ストリーミング・インテグレーテッド・ステレオアンプ「SA750WAL」>

レトロモダンな外観に最新のアンプ設計と機能を融合させたインテグレーテッドアンプです。60年代のクラシックなJBL SA600アンプにインスピレーションを受けつつ、最先端のワイヤレス接続によるストリーミング技術や、Dirac Liveルームコレクション、roon readyなど豊富な現代的機能も搭載しアップデートされています。サイドウッドパネル部分には、多くのJBLスピーカーに採用され親しまれている、ウォールナット天然木突板仕上げを採用しています。

・製品URL：https://jp.jbl.com/SA750.html

<ストリーミング・インテグレーテッド・ミュージックシステム「JBL L75ms」>

伝統と実績あるJBLのテクノロジーと今日のroon readyを含むコネクテッド・エンターテインメント・ライフスタイルとを統合した製品です。様々なワイヤレスおよびHDMIを含む多様な有線接続機能を内蔵しながら、新しくもノスタルジックな外観を持たせた、133mm径ウーファーと25mm径アルミドームツイーターによるステレオペアに100mm径センターミッドレンジを組み合わせた5ユニット構成です。モダンリビングにもマッチする上質なウォールナットリアルウッド仕上げとQuadrexグリルをもつユニークなインテグレーテッド・ミュージックシステムです。

・製品URL：https://jp.jbl.com/L75MS.html

<アラームクロック/FMラジオ搭載Bluetoothスピーカー「JBL Horizon 3」>

穏やかな日の出の光とともに、爽やかに目覚めましょう。そして、部屋いっぱいに広がるパワフルなJBLサウンドで、気分を高める音楽と共に一日をスタート。夜はお気に入りのFMラジオやBluetoothストリーミングのプレイリストで、くつろぎの時間をお楽しみください。そして穏やかなアンビエントライトと心落ち着く自然の音に包まれて、ぐっすりとお休みください。USB給電ポートにスマートフォンをつないでおけば、朝にはすぐにつかえる状態に。毎日のはじまりと終わりを、JBL Horizon 3がやさしく彩ります。

・製品URL：https://jp.jbl.com/HORIZON-3-FM.html

お問い合わせ

本キャンペーンの詳細に関しましては、最寄りのJBL正規取扱店または弊社コールセンターまでお問い合わせください。

ハーマンインターナショナル株式会社 コールセンター

0570-550-465（ナビダイヤル）

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日9:30～17:30

●ご注意

・ 本キャンペーンの適用は日本国内正規販売店からのご購入に限ります。

・ 一部キャンペーンを実施しない販売店もございます。

