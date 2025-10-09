【AVIOT】秋の野外音楽フェスティヴァル「TOKYO ISLAND 2025」に初出展決定！ワイヤレスイヤホン・ヘッドホンの試聴体験を実施

プレシードジャパン株式会社

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和）が運営するオーディオブランド「AVIOT」は、2025年10月11日（土）から13日（月・祝）まで、東京都江東区の「海の森公園」にて開催される秋の野外音楽フェスティヴァル「TOKYO ISLAND 2025」に出展することをお知らせいたします。





出展内容

1. イヤホン・ヘッドホンの試聴体験


ピエール中野氏（凛として時雨）完全監修イヤホン・ヘッドホンであるPNKシリーズや最新ハイエンドライン”Jシリーズ”を含むAVIOTのオーディオ製品を試聴体験いただけます。


ステージの合間に好きなアーティストの楽曲の予習や、フェスで出会ったアーティストの楽曲の復習を高音質でお楽しみいただけます。



ピエール中野氏完全監修PNKシリーズ（ピヤホン・ピッドホン）

▽PNKシリーズ詳細はこちら


https://aviot.jp/product/pnk/





▽WA-J1(ワイヤレスヘッドホン)詳細はこちら


https://aviot.jp/product/wa-j1/






▽TE-J2(ワイヤレスイヤホン)詳細はこちら


https://aviot.jp/product/te-j2/




2. スペシャルノベルティプレゼント


会場にて、X（旧Twitter）でAVIOT公式アカウントをフォローいただき、指定のハッシュタグを投稿いただいた方へ特製ノベルティをプレゼントいたします。


※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。



▽AVIOT X公式アカウント


https://twitter.com/AVIOT_JP




3. PNKスペシャルトークライヴ ピエール中野＆AVIOT presents「至高のバンドマンと共にピヤホンと音響を語り合う！」


ピエール中野氏が極上アーティストと共にピヤホンや音響、そしてバンドマンにとっての音とは？を語り合うスペシャルトークライヴ実現。



・パーソナリティ



ピエール中野






・ゲスト



原昌和（the band apart）

10/11(土) 14:30～14:50








大澤敦史（打首獄門同好会）

10/12(日) 18:35~18:55






・開催場所


ISLAND DJ BOOTH（ワークショップエリア内）




■イベント概要


イベント名：TOKYO ISLAND 2025


開催日：2025年10月11日（土）～13日（月・祝）


会場：海の森公園（東京都江東区）


公式サイト：https://tokyoisland.tokyo/




■PNK特設サイトを公開


AVIOTでは、ピエール中野氏監修モデル「PNK」シリーズの魅力をより深く知っていただくための特設サイトを公開しました。



PNKシリーズ特設サイト：https://aviot.jp/product/pnk/



本サイトでは、シリーズ誕生からこれまでの歩みを振り返る「PNKヒストリー」をはじめ、各音楽家やエンジニアから寄せられた評価コメント、歴代モデルの比較表などのコンテンツを多数ご用意しています。また、ピエール中野氏自身のこだわりや開発背景に触れられるコラムも掲載しており、イヤホン・ヘッドホンの選び方や音作りの哲学を知ることができます。


ぜひ本サイトを通じて、PNKシリーズの歩みと磨き抜かれた性能をご確認ください。





■AVIOT




AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。


日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。


2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。


テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。




■会社概要


商号 : プレシードジャパン株式会社


代表者 : 代表取締役 土山 裕和


所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F




■事業内容:


コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売




■AVIOT 公式サイト


https://aviot.jp/




■AVIOT 公式X（旧twitter）


https://twitter.com/AVIOT_JP




■AVIOT 公式Instagram


https://www.instagram.com/aviotjapan/




■AVIOT 公式TikTok


https://www.tiktok.com/discover/AVIOT