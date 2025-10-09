投信の最新情報に関する記事4本を「みんかぶ（投資信託）」に掲載しました 2025年10月
株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 大谷 温仁）は、「みんかぶ（投資信託）」に、投信の最新情報に関する以下の記事を掲載しました。
【記事はこちら】
■新規レーティング情報
「野村日本新鋭成長株F」・「ひふみクロスオーバーｐｒｏ」などを新たにレーティング（1年） - みんかぶ（投資信託）(https://itf.minkabu.jp/news/2038)
■ランキングデータ更新
ランキングデータ更新 2025年9月 - みんかぶ（投資信託）(https://itf.minkabu.jp/news/2036)
■資金流入額速報
「上位5ファンドに変動なし 9月新規ファンドもランクイン」2025年9月 資金流入額速報（推計値） - みんかぶ（投資信託）(https://itf.minkabu.jp/news/2035)
■ESG投信概況
ESG投信 概況 2025年9月 - みんかぶ（投資信託）(https://itf.minkabu.jp/news/2034)
■NTTデータエービック執筆の記事について
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、「みんかぶ（投資信託）」のニュースやレポート、コラムを執筆しています。
また、話題の投資信託等についての投信会社へのインタビュー記事などを、投資に役立つコンテンツを提供しています。
【NTTデータエービック執筆の記事一覧】
NTTデータエービック詳細情報 - みんかぶ（投資信託） (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/author/2)
■「みんかぶ（投資信託）」について
MINKABUは、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが運営する、資産形成に関連する情報全般を提供する情報メディアです。MINKABUの「みんかぶ（投資信託）」は、国内外の投資信託の情報を提供するサイトです。
おすすめ銘柄やランキング、記事コラムなどで投資信託の選び方や動向を知ることができます。
【みんかぶ（投資信託）TOPページ】
みんかぶ（投資信託） - 国内外のファンド検索・おすすめ銘柄・ランキング・記事コラムなど情報満載 (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/)
株式会社NTTデータ・エービック
https://www.nttdata.abic.co.jp/
事業内容：
・金融商品の評価・分析および情報配信サービス
・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売
・金融マーケティングシステムのコンサルティング
資本金：3億2,312万円（2024年3月期）
代表者：大谷 温仁
創 業：1982年7月
住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階