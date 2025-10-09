ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１０月１０日（金）に「魚の日限定セール」を開催します。

「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約９０商品を販売します。

おすすめ商品は、岡山日生海域で水揚げされたクセがなく加熱しても縮みにくい「冷凍かき」や、長崎のわかめ養殖業者が厳選した原料を加工してつくった「めかぶとろろ」、とろけるような食感とあまい食味が特徴の「みやぎサーモンお刺身用ロイン」です。

おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、おうちでのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。



ＪＡタウンの「魚の日限定セール」



ＪＡタウンの「魚の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/

【対象商品（一部抜粋）】

・岡山県産冷凍かきＬ １kg

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-0505/

クセがなく加熱しても縮みにくい岡山日生海域で水揚げされた「１年カキ」を使用。岡山Ｂ級グルメの牡蠣入りお好み焼き〝カキオコ〟をご自宅で作ってみてはいかがでしょうか。

・めかぶとろろ 250g×６Ｐ

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0061-1/

わかめ養殖業者が造る、厳選した原料を加工した長崎県産のめかぶトロロです。シンプルに、ごはんにかけて食べていただくのがおすすめです。

・【魚の日限定】みやぎサーモン お刺身用ロイン

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-miyagi-salmon-sakana/

「刺し身で食べられるサケ」にこだわって育てられた銀鮭。身にツヤと張りがあり、とろけるような食感とあまい食味が特徴です。真空パックでお届けします。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown