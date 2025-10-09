CyberZ、グローバルインフルエンサーマーケティングソリューション「SPARK」の提供を開始

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、以下CyberZ）は、グローバル市場において、ゲームやマンガ、アニメなど、日本発のエンターテインメントIP事業者向けに、インフルエンサーマーケティングソリューション「SPARK（Strategic Promotion & Amplified Reach via KOLs）」の提供を開始いたしました。

【SPARKとは】

SPARKは、広告主のニーズに合わせて、インフルエンサーを起点にマーケティング支援を行い、インフルエンサーの選定・企画立案・KPI設計・効果分析などをワンストップで行う事ができるインフルエンサーマーケティングソリューションです。

既に北米・欧州など英語圏を中心に東南アジアを含む、全20カ国以上且つエンターテインメントIPと親和性の高いメガインフルエンサーからナノインフルエンサーと提携を行い、多様なニーズに答え、海外向けプロモーションを支援します。

【SPARKの3つの特長】

１.認知拡大最大化

北米・欧州など各国に精通したチームが、広告主のご要望に応じてインフルエンサーを選定、キャスティングを行い、認知拡大に貢献します。





２.高品質なビジュアル・動画制作体制と連携

CyberZ Creative Studioとの連携により、SNSに合わせた動画、静止画素材の最適化を実現。

IPビジネスで求められるビジュアルガイドライン遵守と、現地の特徴を反映させた制作が可能。





３. インフルエンサーエンゲージメント

コアファン・ターゲットのインサイト分析から、適切なインフルエンサー選定、キャスティングやリアルタイムレポートまで、KPIに基づいた最適なソリューションを提供します。【今後の展開予定】

近年、日本だけでなく海外でも、インフルエンサーを活用したプロモーションは認知拡大にとどまらず、IP（知的財産）ビジネスの成長に欠かせない手法となっています。

特にアニメやゲームなどの日本発コンテンツが世界的に人気を集める中、ストリーマーなどのインフルエンサーが、その魅力をさらに広める重要な役割を果たしています。

こうした背景を受け、CyberZではサイバーエージェントグループの強みを活かし、インフルエンサーマーケティングソリューション「SPARK」を通じて、将来的なIPのグローバル展開とメディアミックス戦略を支援し、IPの価値最大化と世界市場での成功を後押ししてまいります。

■株式会社CyberZについて https://cyber-z.co.jp/(https://cyber-z.co.jp/)

2009年にスマートフォンに特化した広告マーケティング会社として設立し、現在はスマートフォン広告における運用・効果検証はもちろん、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング支援を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、台湾など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本市場参入支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」の運営をおこなう他、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」を子会社に持ち、ゲーム・音楽イベント・行政イベントなど様々なジャンルにおけるエンタメ興行の制作を通じた業界活性化や、IPビジネスの最大化にも努めています。

■会社概要

社名：株式会社CyberZ

東京本社：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者：代表取締役社長 CEO 山内隆裕

社名：CyberZ USA, Inc.

米国支社：520 Broadway, Santa Monica, CA 90401

US代表者：代表取締役社長 CEO 山内隆裕

事業内容：スマートフォン広告事業、スマートフォンメディア事業、eスポーツ事業

URL ：http://cyber-z.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CyberZ 広報担当：城戸

E-mail： press@cyber-z.co.jp