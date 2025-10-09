予約・決済までWebで完結。横浜・みなとみらいの長期滞在型サービスアパートメント 株式会社ケン横浜 SA マネジメント様の事例インタビューを公開

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、国内・海外向けのGoogle広告の導入事例として、株式会社ケン横浜SAマネジメント(https://www.bayyokohama.jp/)（以下、ケン横浜SA マネジメント）様に行ったインタビュー記事を公開いたしました。

* 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告、AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

** ミエルモ（火災保険・地震保険の申請サポート）［サービス概要：https://mielmo.co.jp/］



“立ち上げ初期の検証を経て、Web 経由の予約・お問い合わせは年々右肩上がり。特に、海外の潜在層を見つける独自のノウハウに強みを感じています。”

横浜・みなとみらいでエリア最大級のサービスアパートメント「The Apartment Bay YOKOHAMA」を運営する、ケン横浜SAマネジメント様。ホテルの快適さと住まいの機能を両立した「ホテルで暮らす」長期滞在をご提供しています。

■ KPI変動にも対応！検索キーワード精査で成約見込みの高い層を獲得

ケン横浜SAマネジメント様では、2022年5月のオープンに先立ち2021年よりアウンコンサルティングのサービスを導入。お問い合わせ・宿泊予約の獲得を目標に、ゼロスタートから月次KPIに沿った運用見直しと仮説検証を重ね、Web経由の予約・お問い合わせは年々伸びています。



データ分析の結果、段階ごとにお客様が使う検索キーワードが異なることを確認しました。これを踏まえ、検索キーワードを精査して狙いどころを明確にし、成約見込みの高い層に的確に届く状態へ近づけてきました。あわせて、Webで空室検索から予約・オンライン決済まで完了できる流れも強化しています。

今後も、横浜・みなとみらいという地域に根差した長期滞在サービスのさらなる展開に向けて、アウンコンサルティングでは包括的なマーケティング支援を継続してまいります。

本インタビューでは、立ち上げ当初の広告展開における試行錯誤や実際に得られた成果、今後の展望について、小林様（ビジネスアドミニストレーション部 WEB事業室 課長代理）・新井様（セールス＆マーケティング 主任）にうかがったお話を掲載しています。



インタビューの全文は、こちらをご覧ください。

インタビューを読む :https://www.auncon.co.jp/service/b-record/detail-13/

