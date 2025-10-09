【先着100名限定】スライド生成AI「イルシル」ライフタイムプラン ― 上限1,000名に到達し追加募集を開始

株式会社イルシル

株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役 宮崎有貴）が提供するAI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、10万人突破記念として実施した「ライフタイムプラン（買い切り型）」が当初予定していた上限1,000名に到達したことをお知らせします。そしてこの度、大変多くのご要望をいただいたことを受け、先着100名様限定で追加募集を開始いたしました。

■ライフタイムプランとは

「ライフタイムプラン」は、イルシルを一度の購入で永続的に利用できる特別プランです。個人ユーザー向けのパーソナルプランは通常、月額課金にてご提供しているところ、本プランでは買い切り形式を採用し、キャンペーン開始以降、想定を超える反響をいただいております。

■追加募集に至った背景

ユーザー数10万人記念として実施された本プランは、当初の上限である1,000名に到達しました。しかしながら、その後も再販や申込希望といったご要望を多数いただいたことから、先着100名様限定での追加募集を決定いたしました。

■申込条件について

- 申込対象：新規ユーザー様限定（既にイルシルのアカウントをお持ちの方は対象外となります）※2025年3月31日までの機能がご利用いただけます- 支払方法：クレジットカードのみ※ご購入後のお客様都合での解約・返金はできませんので、予めご了承ください- トライアル期間：なし- サービス提供期間：無期限（サービスの提供が終了となった場合、途中でご利用ができなくなります。）- 自社テンプレート登録：別料金にてご提供しておりましたが、現在はご利用いただけません。予めご了承ください。

ライフタイムプランの詳細・お申し込みは下記ページをご覧ください。

URL：https://lp.irusiru.jp/lifetime

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。

スライドのデザインは3,000種類以上あり、入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

また、上場企業の1,300社以上にご利用いただいており、ユーザー数は20万人を突破しました。

URL : https://irusiru.jp

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

