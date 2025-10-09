YouTubeチャンネル登録者数30万人突破記念！「武士飯」監修の豪華おせちが販売開始

株式会社KNOCK

株式会社KNOCK（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 芳郎）が提携する、料理人としてのキャリア15年以上の大食いYouTuberで「武士」や「キング山本」として活躍する、山本卓弥（やまもと たくや）監修による『極上おせち2026』(https://www.corlant.shop/view/page/pla-bm2026)を、オンラインにて予約受付開始いたしました。

「喉の復興支援とご飯がもりもり」というテーマのもと、武士が「本当に美味しい」と太鼓判を押す珠玉の逸品を、この年末年始にぜひご賞味ください。

料理人としてのキャリア15年以上！大食い界の伝説“キング山本”監修！

詳細はこちら :https://www.corlant.shop/view/page/pla-bm2026

監修者プロフィール ～山本卓弥・キング山本・武士～

「キング山本」として、大食いタレントとして活躍し、大食い早食い最盛期の第二世代として知られる。京都調理師専門学校卒業。学生時代から「食べること」「自分の食べたいものを作ること」に魅了され、料理人を志す。調理師免許に加え、ふぐ処理師免許も取得。

キャリアの第一歩はヒルトン大阪の和食店での修業。その後、状況してカレー、ラーメン、アジア料理、イタリアン、フレンチなど幅広いジャンルの店舗で約8年間経験を積む。ジャンルにとらわれず培った技術と感性をもとに、2017年2月に、「自然派 創作和食 waen」を開業（2020年閉店）。

現在は料理人としての経験を活かしつつ、大食いタレントとしても、活動。現代にタイムスリップしてきた漂流武士という設定で、日本各地の飲食店を訪れ大食いを通してコミカルに紹介するYouTubeチャンネル「武士飯 SAMURAI FOOD DRIFTER」を(https://www.youtube.com/channel/UCkPYlX0HEeuF24S2_qKzU6Q)開設し、新しい食のエンタメを発信している。

詳細をチェック :https://item.rakuten.co.jp/corlant/pla-bm2026/

【本おせちのこだわり】

本おせちは、武士が「色々考えて作ったおすすめの品」を厳選し、一つひとつに情熱を込めて監修しました。武士の「色々な思いがたくさん詰まって」おり、「こだわりがたくさん詰まっている」と評される、以下の点が特徴です。

武士が一番愛する逸品「銀ダラ西京焼き」

武士が「めちゃくちゃ美味しい」と絶賛し、「日本酒にもご飯にも合う」と太鼓判を押した、今回のイチオシ。

「人生で今まで食べた栗きんとんで一番美味しい」と断言する「発酵バター香る栗きんとん」

発酵バターを使用し、濃厚な味わいが特徴。武士が自信を持って薦める至高の栗きんとん。

上品な味わいの「紅白なます河豚皮添え」

フグの皮が入っており高級感あふれる一品。武士は「美味しいしさっぱりしている」「甘さの加減もすごくいい」とその上品な味を、絶賛しています。

その他、金粉がかかった高級感ある黒豆、小海老巻き、梅、のし梅、そして松前漬けやちりめん山椒など、細部にまで武士の「美味しい」が詰まっています。

高級食材と彩りの美しさ

高価なアワビや、干し柿が真ん中に入り彩りも美しい色取りキンタマキを盛り込み、お正月にふさわしい華やかさを演出。

このおせちは2～3人前ですが、冷凍保存が可能なため、ご家族だけでなくひとり暮らしの方にも手軽にお楽しみいただけます。



【武士からのコメント】

「このおせちは、私のYouTubeチャンネル登録者数30万人達成のお祝いとして、『喉の復興支援とご飯がもりもり』というテーマのもと、私が色々考えて作ったおすすめの品ばかりです。本当に美味しいので、ぜひ皆さん買って食べてみてください。一つひとつの品に私の想いがたくさん詰まっており、最高の年末年始を過ごしていただけることを願っています。」

【販売概要】

・ 商品名: 武士飯監修「極上おせち」

・ 内容量: 2～3人前

・ 保存方法: 冷凍保存

・ 販売開始日: 販売中

【購入方法】

公式ショップ(https://www.corlant.shop/view/page/pla-bm2026)・楽天ショップ(https://item.rakuten.co.jp/corlant/pla-bm2026/)にて販売

◦ 楽天スーパーセール期間中は最大10%オフでご購入いただけます。

◦ コンビニ払いも選択可能です。

・ 注意事項:

◦ 予定数を超えた場合、販売を終了することがございますので、お早めのご注文をおすすめいたします。

◦ 年末年始の配送となるため、受け取りにご注意ください。

公式ショップ :https://www.corlant.shop/view/page/pla-bm2026楽天ショップ :https://item.rakuten.co.jp/corlant/pla-bm2026/

【会社概要】

社名：株式会社KNOCK

本社所在地：〒160-0023

東京都新宿区西新宿三丁目7番30号 フロンティアグラン西新宿 B103

代表取締役：加藤 芳郎

事業内容： YouTubeマーケティング

プラットフォーム事業・商品開発事業・食イベント事業

その他関連事業

設立： 2014年7月

HP：https://knock.co.jp/