【関西ペイント×阪神タイガース JERAセ・リーグ優勝記念コラボ】 オリジナル塗料缶セットを期間限定発売
関西ペイント販売株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：桑原 康）は、プロ野球球団株式会社阪神タイガースのJERAセ・リーグ優勝を記念したオリジナル塗料缶セットを2025年10月14日より期間を限定して発売します。
本企画は、今年5月に発売され、早期完売となった阪神タイガース球団創設90周年記念コラボ商品の第2弾です。今回は当社の建築塗料をベースに、阪神タイガースとのコラボレーションを通じて皆さまに楽しんでいただける新たな商品を展開します。
■商品概要：
阪神タイガースJERAセ・リーグ優勝記念オリジナル塗料缶
＋オリジナルTシャツ（フリーサイズ）
＋オリジナルアクリルスタンド（選手6名からランダムで1種）がセットになったパッケージ商品です。
➢ 本製品は、塗装業者様向けの製品です
➢ オリジナルアクリルスタンド6種：近本光司選手、中野拓夢選手、佐藤輝明選手、
森下翔太選手、才木浩人選手、石井大智選手
➢ Tシャツ・アクリルスタンドの個別販売はありません
➢ 販売予定数に達し次第終了とさせていただきます
■販売期間
2025年10月14日（火）～12月15日（月）
■お問い合わせ
関西ペイント販売（株）大阪販売部
TEL. 06-4965-3200
■対象商品（※記載塗色のみが対象となります）
① ラグゼMUKIトップ 阪神リーグ優勝記念 ※調色品のみ
無機×有機ハイブリッド技術により、圧倒的な超耐候性を実現。
外壁を長期間美しく守る、水性1液型のハイグレードな上塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/982-1.pdf
② ラグゼMUKIトップマイルド 阪神リーグ優勝記念 ※調色品のみ
外壁・金属面などの幅広い適正を持った超耐候性塗料。
優れた耐候性と作業性を兼ね備え、美しい仕上がりを長期間維持する、
弱溶剤2液型のハイグレードな上塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/982-1.pdf
③ ラグゼMUKIルーフマイルド 阪神リーグ優勝記念
屋根用の超耐候性塗料。
紫外線や雨風から屋根を守り、美観と耐久性を両立する弱溶剤2液型のハイグレードな上塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/983-1.pdf
④ ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱 阪神リーグ優勝記念
屋根用の遮熱効果を有する超耐候性塗料。
屋根の温度上昇を抑え、快適な住環境づくりに貢献できる、
弱溶剤2液型のハイグレードな上塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/984-1.pdf
⑤ アレスダイナミックTOP 阪神リーグ優勝記念 ※調色品のみ
最先端のラジカル制御技術で、外壁を長期間美しく保護。
高い耐候性と優れた作業性を兼ね備えた、外壁塗装の新定番です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/774.pdf
⑥ アレスダイナミックシーラーマイルド 阪神リーグ優勝記念 ※透明
優れた付着性を有する信頼性の高い下塗り材。
光触媒サイディングやモニエル瓦など、外壁・屋根などさまざまな下地に幅広く対応します。
弱溶剤2液型の下塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/857-1.pdf
⑦ アレスダイナミックシーラーアクア 阪神リーグ優勝記念 ※透明
水性タイプで扱いやすく、環境にも配慮した下塗り材。
低臭・低VOCで安全性と作業性を両立します。水性2液型の下塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/856.pdf
⑧ アレスダイナミックプライマー 阪神リーグ優勝記念 ※グレー・赤さび・白
幅広い下地に強力に密着し、上塗りの性能を引き出す下塗り材。
防錆性にも優れ、塗装物を長く守ります。弱溶剤2液型の下塗り材です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/deco_pdf/ADP001.pdf
⑨ アレスダイナミックプラサフ2 阪神リーグ優勝記念
高い付着力と優れた隠ぺい性能を併せ持つ下塗り材。
きめ細かい緻密な肌を形成し上塗りの仕上がりが一層向上する、水性1液型の下塗り剤です。
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/950.pdf
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 建設塗料本部 磯野
E-mail：isono01@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島・西村）
E-mail：koho＠als.kansai.co.jp
