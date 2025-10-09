【salut!】こどものための収納アイテムが発売開始！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルが展開するインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」では、

９月２９日より「おうちに似合うこども想い収納」の発売が開始しました。

家族が増えるにつれ、モノも増える

モノが増えるにつれて収納場所も増えます。

そんな日々の中でもインテリアに馴染み、

生活感を感じさせないサリュならではの収納アイテムを取り揃えました。

どのアイテムも親もこどもも使いやすい工夫が施されていますので

いくつかピックアップしご紹介いたします。

▼「おうちに似合うこども想い収納」のラインナップはこちら▼

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251002sal_001&b=salut(https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251002sal_001&b=salut)

【一部アイテムをご紹介】※すべて税込み価格

左から マルチ収納ボックス \880 / おむつ収納ボックス \880 / おたよりウォールポケット \880

ベビーベッドにかけて使用できるループ付きで、おしりふきやおむつ、

母子手帳などをまとめて収納することができます。

お世話ストックロープバスケット \660

保湿剤、綿棒、体温計、おしりふきなど赤ちゃんのお世話セットをまとめて収納できます。

また、１００円ショップなどで売られている仕切りボックスが入るサイズ感なので組み合わせることでよりすっきりと収納することができます。

おむつストックロープバスケット \1,320

おむつパックを半分に割った状態で1パックまるごと収納できます。

また、先ほどご紹介した「お世話ストックロープバスケット」も

すっぽり入るので、帰省のときなどもまとめて持ち運ぶことができます。

ネームタグ付きロープバスケットMサイズ \770 / Lサイズ \990

ネームタグが付いているので、写真やテプラを貼ることができ

なにが収納されているのかを一目で確認することができます。



写真や絵を貼ることでこどもにもわかりやすく、一人でお片付けをすることができます。

ブロック収納ボックス \2,200

フタ部分で遊ぶことができ、そのままお片付けすることができます。また、2個までスタッキングすることもできます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「おうちに似合うこども想い収納」は他にもインテリアに馴染む収納アイテムをご用意しています。

9月29日より全店・公式通販サイトPAL CLOSETにて販売中ですのでぜひご覧ください。

- その他のアイテム、詳細は公式通販サイトをご覧下さい。

●salut!（サリュ）について

「まいにち インテリア」をコンセプトとしたインテリア雑貨ショップ。

何気ない日常でも愛着があるインテリアと過ごすことで、その時間が豊かになる。そのときの気分にあわせて、気軽にインテリアを選んでもらいたい。

日々日常を大切にするためのインテリアをsalut!は提案します。

全国に14店舗展開。（2025年9月27日現在）ブランド概要

http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut

公式Instagram X

