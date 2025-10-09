【大阪府松原市】「大阪・関西万博 2025 ありがとうキャンペーン」を開催！

松原市観光協会

一般社団法人松原市観光協会（所在地：大阪府松原市阿保1-1-1 松原市役所6F、理事長：松本光代）は、大阪・関西万博の開催をきっかけに、市民や来訪者が地域の魅力を再発見できる取り組みとして、

「大阪・関西万博 2025 ありがとうキャンペーン」を2025年10月14日（火）～11月24日（月・祝）の期間で実施します。

キャンペーン期間中、松原市内の参加店舗で「万博の思い出」を提示することで、各店舗が用意した魅力的な特典（割引・粗品・限定サービスなど）を受けることができます。万博チケット、ミャクミャクグッズ、会場で撮った写真など、万博を感じさせるものならOKです。

大阪・関西万博の盛り上がりを“ありがとう”の気持ちとともに松原のまちでも共有し、地元店舗と市民・来訪者をつなぐきっかけを生み出します。まち歩きのついでに、万博の思い出を語りながら、松原市の魅力をぜひお楽しみください。

■ 開催概要

・実施期間：2025年10月14日（火）～11月24日（月・祝）

・対象店舗：松原市内のキャンペーン参加店舗（随時追加予定）

・参加方法：対象店舗で「万博の思い出」を提示（例：万博チケット、ミャクミャクグッズ、会場で撮った写真など）

・特典内容：各店舗ごとに異なる特典をご用意（割引、粗品、限定メニューなど）

■ 特典の内容・情報発信

参加店舗や特典の詳細は、松原市観光協会公式サイト「みなみてかわち」および公式SNSで随時ご案内します。

松原・南河内情報サイト「みなみてかわち」：https://matsubara-kanko.net/

松原市観光協会公式Instagram：https://www.instagram.com/matsubara_kanko/

■ お問い合わせ

一般社団法人 松原市観光協会

〒580-8501 大阪府松原市阿保1-1-1（松原市役所6階）

TEL：072-330-8201（9:00～17:30／土日祝除く）

E-Mail：info@matsubara-kanko.net