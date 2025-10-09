令和7年度後期「海外登山助成対象登山計画」募集開始

公益社団法人日本山岳会

公益社団法人日本山岳会（会長：橋本しをり）は、登山界の活性化を目的とし、優れた海外登山計画に対する「海外登山基金」による助成を実施しています。

当助成は、困難を求めての挑戦、オリジナルな発想、斬新な切り口、独自のテーマのある計画など、ユニークな登山計画を幅広く支援することを目的としています。会員資格やパーティ編成など、申請に関する特別な条件は一切問いません。意欲ある登山者の皆様からの積極的なご応募をお待ちしております。

《募集要項》

1. 対象となる登山計画

期間： 2026年2月1日～2026年7月31日に海外の山へ出発する登山隊。

2. 助成の決定・審査

申込締切： 2025年12月31日（水）

審査： 2026年1月中に審査を行い、2月の理事会にて助成の有無を決定します。

3. 申込方法

以下の手順にて申請してください。

○所定の様式を請求

日本山岳会事務局へメールでご請求ください。件名に「海外登山助成申請書請求」とご記入ください。

○申請書の提出

記入後の所定様式と、以下の情報を含む登山計画書を併せてメールでご提出ください。

【登山計画書に網羅すべき事項】 登山の目的、対象となる山の名称・標高・位置、詳細な行程、メンバーの基本情報（国内外の登山経歴を含む）、予算計画など登山に必要な事項。

※ 対象の山が未踏峰の場合は、当該国政府発表の山名・標高をご記入ください。

4. 助成決定後の協力事項

助成対象となった登山隊は、下山後に報告書をご提出いただきます。また、会報「山」や機関誌「山岳」への記事執筆、または報告会へのご参加にもご協力をお願いいたします。

《お問い合わせ・申込先》

03-3261-4433（平日 10時～16時、土曜 ※第2・4土曜を除く 10時～16時）

jac-room@jac.or.jp

件名「海外登山助成申請書請求」または「海外登山助成申請」

令和6年度に海外登山助成をした、日本山岳会学生部プンギ遠征隊（ネパール）令和6年度に海外登山助成をした、辺境クライミング隊（フィリピン・ ミンドロ島）