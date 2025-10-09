元NBA選手サシャ・ブヤチッチ来日！「アレクサンダー・ワイン」との一夜限りのコラボディナー開催

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」にて、10月27日（月）に、カリフォルニア・パソ・ロブレスの高級ワイン「アレクサンダー・ワイン（Aleksander Wine）」との特別コラボレーションディナーを開催いたします。

アレクサンダー・ワインは、元NBAチャンピオンのサシャ・ブヤチッチ（Sasha Vujacic）氏とその兄アル・ビェコヴィッチ（Al Bjekovic）氏によって創設されたワイナリーです。当日はお二人ご自身が登場し、家族の情熱が息づくワインづくりの哲学をご紹介いたします。深みと構成美、そして職人技が光る代表的な2種のワイン「Aleksander 2019」と「Aleksander 2016 Reserve」をゲストにご提供いたします。

コース料理では、ストリングスを代表する3つのレストラン〈イタリアングリル「メロディア」／チャイニーズレストラン「チャイナシャドー」／鉄板焼「風音」〉のシェフが手掛ける料理を一度にお楽しみいただけます。Aleksander Wineの厳選された2種のワインに合わせ、各料理がワインの個性を引き立てるよう工夫されております。

天井高27メートルの開放感あふれる空間で、一夜限りの美食の饗宴を心ゆくまでご堪能ください。

イベント詳細

開催日：2025年10月27日（月）

時間：18:00 ドアオープン

18:30 ウェルカムシャンパン「TELMONT」とカナッペ提供

19:00 ディナースタート

料金：お一人さま 45,000円（税・サービス料別）

場所：イタリアングリル「メロディア」（ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26階）

詳細・ご予約はこちら :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/aleksander-wine-event

Aleksander Wine アレクサンダー・ワイン

カリフォルニア・パソ・ロブレスにてサシャ・ブヤチッチ氏とアル・ビェコヴィッチ氏の兄弟によって創設されたアレクサンダー・ワインは、卓越性、伝統、そして芸術性へのこだわりを体現しています。小規模生産にこだわるワイナリーは、緻密さとバランスを重視し、バスケットボールのコート上でも日常生活でも発揮される家族のクラフトマンシップの哲学を映し出すワインを生み出しています。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※上記料金に別途、消費税およびサービス料を申し受けます。

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな194の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/strings_ic/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO

