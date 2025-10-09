証券アナリストによるディスクロージャー優良企業に選定されました！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（証券コード：9142、以下「当社」という）は、公益社団法人 日本証券アナリス ト協会による、第 31 回（2025 年度）「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」におい て、運輸部門の優良企業に初めて選定されました。

本選定は、１.経営陣の IR 姿勢、IR 部門の機能、IR の基本スタンス、２.説明会、インタビュー、説明 資料等における開示、３.フェア・ディスクロージャー、４.ESG に関連する情報の開示、５.各業種の状況 に即した自主的な情報開示の 5 つの項目に沿って、証券アナリストが企業のディスクロージャーの質、 量、タイミング等を評価するものです。

今回の選定では、経営トップ自らが幅広い投資家と積極的に面談し、市場の期待に沿った情報発信を 行っている点や、社外取締役との対話を通じて外部の視点からの率直な意見を聞くことのできる機会が 設けられている点が高く評価され、１.経営陣の IR 姿勢や５.自主的情報開示の項目で 1 位を獲得するな ど、情報開示に対する積極的な取り組みが認められ、このたび優良企業として選定いただきました。

今後も中長期的な企業価値向上、持続的な成長を目的として、資本市場の方々と対話をし、そこで得 られた様々な気付きを施策に反映させるとともに、施策や考えを丁寧に説明することで当社のことを理 解いただくという循環を大切に、積極的なコミュニケーション、適切な情報開示に努めてまいります。

第 31 回（2025 年度）「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」について、詳しくは こちらをご覧ください。

https://www.saa.or.jp/disclosure/pdf/disclosure_2025.pdf