朝から、ほっと温まる。新作のホットモーニングを発売！ さらに、人気の期間限定ミルクレープが今年も登場！ ドトールコーヒーショップで10月23日より
株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップにおいて、2025年10月23日（木）より冬に食べたい「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」と、昨年ご好評いただいた期間限定ミルクレープ「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」を発売します。
・10月23日（木）新発売
商品名：ホットモーニング スモークチキン＆トマト
価 格：540円（税込）～
山型厚切りトーストの上に、七味唐辛子と西洋わさび入りピリ辛マヨソースで和えたスモークチキン、具沢山なトマトのソースとチーズをトッピングしたホットサンドです。
オーブンで焼き上げ、とろけたチーズの香ばしさと、具沢山なトマトのソースの旨味、スモークチキンの風味が食欲をそそります。
新商品の「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」を始め、「モーニング・セットA ハムタマゴサラダ」や「モーニング・セットB パストラミポーク&ポテト」等、ＡＭ10:30までの限定セットをご用意しております。お好きなドリンクがセットで50円引きになるお得なセットです。
・その他モーニング・セットのラインナップ
商品名： モーニング・セットA ハムタマゴサラダ
価 格：480円（税込）～
朝食の“王道食材”ハムとタマゴサラダ、トマト、レタスをトーストした食パンでサンドしました。
商品名： モーニング・セットB パストラミポーク&ポテト
価 格：500円（税込）～
燻製の香り豊かなパストラミポークに、シャキシャキ食感の細切りポテトとチェダー風味のスライスチーズを合わせました。
※パストラミポークは、「吊るしベーコン」を使用しています。
※マスタードを使用しています。
※モーニング・セットはAM10：30までの販売です。
※「ホットモーニング クロックムッシュ」は10月22日（水）で販売を終了します。
※記載の価格はブレンドコーヒー（S）、またはアイスコーヒー（S）とセットの場合です。セットドリンクは、ドリンクメニューからお選びください。（会計金額から50円引き）
※モーニング・セットのサンドイッチは単品販売しておりません。
※モーニング・セットは、一部取り扱っていない店舗がございます。また、店舗により取扱商品が異なる場合や、販売時間が異なる場合がございます。
・10月23日（木）再登場
商品名：パリパリチョコキャラメルミルクレープ
価 格：520円（税込）
昨年お客様にご好評いただいた「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」が、今年も満を持して登場です。
ショコラクレープ生地に、パリパリ食感のチョコと、やさしい甘味とほろ苦さをほのかに感じるキャラメル風味のホイップクリームを重ねました。
キャラメルとチョコが織りなす風味のバランスを、一口ごとに楽しめる商品です。
※「レモンミルクレープ」は10月22日（水）で販売を終了します。
