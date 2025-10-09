fusion_place×AI活用セミナー『ビジネスを加速する！AIとデータドリブンで挑む新戦略』 WAP×Lupinus合同でWAP東京本社にて開催

株式会社Lupinus

株式会社Lupinus(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐野 宏喜、以下「当社」)は、株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：秦修、以下 WAP）とともに、fusion_place×AI活用セミナー『ビジネスを加速する！AIとデータドリブンで挑む新戦略』 を 10月17日にWAP東京本社にて開催いたします。

激しく変化する市場の中で、AIとデータドリブンはビジネス変革の両輪となっています。本セミナーでは、先進企業が実践するデータ活用とAI技術の融合による新たな戦略に迫り、ビジネス課題を乗り越えるための実践知を共有します。「挑む」意志を持つすべてのビジネスパーソンに向けて、明日からの一手となるヒントをお届けします。

近年、激しく変化する市場の中で、AIとデータドリブンは企業が競争力を維持・強化するための両輪となっています。

本セミナーでは、先進企業が実践するデータ活用とAI技術の融合による最新の戦略に迫り、実際の事例を交えながらその必要性やメリットを解説します。また、データやAIを活用することで直面するビジネス課題をどのように乗り越えていけるのか、そのための実践的な知見を共有します。

さらに、セミナーの中では実際の業務データをAIでどのように活用するのか？といったデモンストレーションをご覧いただき、最新技術が意思決定や業務プロセスをどのように変革するのかを体感していただけます。

本セミナーを通じて、AIとデータドリブンによる新たな可能性を理解し、明日からの一手となるヒントをお持ち帰りください。変化に挑む意志を持つすべてのビジネスパーソンの方におすすめです。

■ イベント概要

開催日時：2025年 10月 17日（金）16:00～18:00 （開場/受付開始 15:45）

参加費 ：無料（事前申込制）

申込フォーム：https://www.worksap.co.jp/event/20251017-ai-lupinus/

申込締切：2025年 10月 16日（木）18:00

（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

開催場所：株式会社ワークスアプリケーションズ 東京本社

〒102-0083

東京都千代田区麹町一丁目12番地1 住友不動産ふくおか半蔵門ビル 7階

アクセス ：地下鉄半蔵門線「半蔵門駅」4番出口 徒歩3分

地下鉄有楽町線「麹町駅」3番出口 徒歩8分

■ こんな方におすすめ

- 経営企画部門、経理部門、生産企画部門、情報システム部門など、社内DXへ取り組もうとしているすべての方々- データ活用以前に、どのようにデータ収集を着手すればいいかわからない、Excelでのデータ管理に限界を感じている方- データの収集はできているが、分析や活用が思うように進んでいないと感じている方- データやAIを活用したいが、現場の業務とどう結びつければ成果につながるのかイメージが持てない方- 先進企業の成功事例から、自社に応用できる実践的なヒントを得たい方

■ 講演者

株式会社ワークスアプリケーションズHMS本部 DX推進部 DX推進グループ

永嶋 奈津己

株式会社Lupinus コンサルティング本部

Manager 東舘 基子

株式会社Lupinus AIラボ

ラボ長 和田 計也

■ 会社概要

社名：株式会社Lupinus

設立：2021年8月

代表：代表取締役 佐野宏喜

所在地：〒108-0073 東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 4階

ＨＰ：https://www.lupinus.com

当社は、データ活用および顧客理解の深化を徹底し、トップラインの向上を中心とする最高品質のビジネスコンサルティングサービスの提供を目指しております。 ”日本の新時代を創造する”を企業理念とし、日本企業が競争力を強化するうえで必要となる最先端の企業変革を推進しております。

