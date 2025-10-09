劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の10月24日公開を記念したコラボカフェが、原宿＆久留米『洒落CAFE by Anique』にて期間限定で開催！
Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』とのコラボカフェを2025年10月24日(金)より東急プラザ原宿6F「洒落CAFE by Anique」ハラカド店、また福岡・久留米店にて開催いたします。
期間中、オリジナルフードやデザート、コラボドリンクなどが楽しめるほか、店内装飾をお楽しみいただけます。
イベント内容
作品のキャラクターをモチーフにしたフード、ドリンク、スイーツを提供いたします。
会期
洒落CAFE by Anique 原宿店：2025年10月24日(金) ～ 2025年11月16日(金)
洒落CAFE by Anique 久留米店：2025年10月24日(金) ～ 2025年11月3日(月)
著作権表記
(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
洒落CAFE by Anique
洒落CAFEは、Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）がプロデュースする、“ポップカルチャーと食”をクロスさせた体験型カフェです。
2022年に福岡・久留米で創業し、SNSで話題を集めた進化系あげパンを看板商品に展開してきました。
原宿店オープンに伴い、新たに創業160年の老舗・浜佐園の抹茶を使用した本格抹茶メニューや、人気アニメとのコラボメニュー＆ドリンク、ここでしか買えない限定グッズも取り揃え、訪れるたびに新たな発見と楽しさをご提供します。
店舗概要
洒落CAFE by Anique ハラカド店
所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6F
営業時間：11:00 ～ 23:00（ハラカドの営業時間に準ずる）
Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_harakado/
X：https://x.com/share_anique(https://x.com/sharecafe_anique)