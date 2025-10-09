【サンシャインシティプリンスホテル】「中国料理 古稀殿」にて“株式会社一ノ蔵”とのコラボレーションが開催決定

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋 3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、ホテルのお食事 と日本各地のお酒を楽しむレストランイベント「酒感楽飯 Savor the moment, Sense the sake.」の第 2 弾として「中国料理 古稀殿」と宮城県を拠点に置く酒造会社「株式会社一ノ蔵」とのコラボレーションを 2025 年 11 月 22 日(土)に開催いたします。

中国料理の料理長が、宮城県産の厳選食材をふんだんに使用し、丹精込めて仕上げた全 9 品の特別コースをご用意。 各料理には、「一ノ蔵」の日本酒を合わせ、豊かな味わいのペアリングをご堪能いただけます。 当日は、酒蔵「一ノ蔵」より鈴木 整氏をゲストスピーカーにお迎えし、日本酒の味わい方やその奥深さ、酒造りへのこだわりなど、ここでしか聞けない貴重なお話をお届けする、美食と日本酒を愉しむ 1 日限定イベントになっております。

今後もホテルレストランの定期イベントとして、年間さまざまな酒造会社とのコラボレーションを展開し、ホテルレストランの ブランド向上に努めてまいります。第 3 弾は高知県に拠点を置く「文本酒造」とのコラボレーションを予定しております。

特別コースの前菜(イメージ)特別コースメニュー(イメージ)特別コースにて提供する、一ノ蔵各種(イメージ)

【株式会社一ノ蔵とは】

1973年宮城県の4つの酒蔵が企業合同して誕生。

創業以来、人間の五感を駆使した「手づくり」、みやぎの地酒として宮城県産米を積極的に使用した酒造りを実践。また酒造りの技術、地域資源を活用した商品開発にも積極的に取り組み、日本酒の新たな市場を創造しています。

サンシャインシティプリンスホテル レストランイベント 002／酒感楽飯 Savor the moment, Sense the sake.「中国料理 古稀殿」×「株式会社一ノ蔵」 コラボレーション概要

【開催日時】2025年11月22日(土) 6:30P.M.から8:30P.M. ※6:00P.M.より、レストランにて受付

【開催場所】中国料理 古稀殿 (ホテルB1)

【料 金】1名さま \22,000

【定 員】40名

【内 容】

・特別コースとお料理に合わせた日本酒（全5種）の提供

・株式会社一ノ蔵 代表取締役社長 鈴木 整氏による、各日本酒説明

【ご 予 約】2025年10月10日(金)より、ホテル公式Webサイト(https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/kokiden/ichinokura_collaboration/)またはお電話にてご予約受付開始

レストラン予約係 TEL：03‐5954₋2257 (10:30A.M.～6:00P.M.)

※料金には、消費税が含まれております。

別途お会計時、サービス料(13％)を加算させていただきます。

※定員に達し次第、ご予約は終了とさせていただきます。

※当社のレストランにおけるアレルギー対応について(https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pdf)はこちらを参照ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※本情報は、2025年10月9日現在のものであり変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

※お車でお越しのお客さまへの酒類の提供はお断りさせていただきます。