『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』Nintendo Switch(TM) 2版で発売決定！パッケージ版、デジタル版の予約受付中！

株式会社セガ

株式会社セガは、Nintendo Switch(TM) 2用ゲームソフト『Farming Simulator: Signature Edition（ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション）』について、デジタル版を2025年12月9日（火）に、パッケージ版を2026年1月22日（木）に発売決定したことをお知らせいたします。

本作は、全世界累計販売本数が300万本を突破したPlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac用ソフト『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』をベースに、最新のコンテンツ拡張パック「Mercedes-Benz Trucks Pack」を収録した、Nintendo Switch 2用のソフトとなります。

また、パッケージ版・デジタル版ともに本日より予約受け付けを開始いたしました。発売を記念して、未公開映像を収録した最新トレーラーも公開しておりますので、ぜひご確認ください。

Nintendo Switch2『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』

Gameplay Trailer：

https://youtu.be/bB4ouJiNJwk(https://youtu.be/bB4ouJiNJwk)

〇『Farming Simulator 25』とは

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLASS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、農業との強い結びつきを保ち、コミュニティとの関わりを大切にしています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Farming Simulator: Signature Edition（ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション）

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 2025年12月9日（火）発売予定

パッケージ版 2026年1月22日（木）発売予定

希望小売価格：パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-25.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。