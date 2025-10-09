¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë·àÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×LiKE LEGEND¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAward(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Í¦´õ)¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»9-11¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã·èÄê¤·¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î16Æü(²Ð)¤«¤éMBS/TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×LiKE LEGEND¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù(½¸±Ñ¼Ò¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¤ÎºÇ¿·ºî(25Ç¯1·î´°·ë)¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÈ±¥á¥¬¥Í¤Î±¢¥¥ã½÷»Ò¡¢¼ãÇß¤µ¤Û»Ò(Èª²ê°é)¤È¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ØLiKE LEGEND¡Ù¤Î¥êー¥Àー¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀ(Âç¶¶ÏÂÌé)¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢LiKE LEGEND¤Î¹õÈ±¥¯ー¥ë¥¬¥¤¡¦Í·ÇÏ³ðæÆ(ÌÚÂ¼·Å¿Í)¤È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦¼·À¥¤¨¤ß¤«(Ìð¿áÆà»Ò)¤Î¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤ÎøÌÏÍÍ¤äLiKE LEGEND¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢ÍèÀ´À²(»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯)¡¦¿ºÌ¾Í¥À¸(Âçµ×ÊÝÇÈÎ±)¡¦À®À¥°ìÀ¸(NAOYA)¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¡È¤¦¤Ö¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëLiKE LEGEND¤Ï¡¢Âç¶¶ÏÂÌé(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í(FANTASTICS)¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±(DXTEEN)¡¢NAOYA(MAZZEL)¤Î5Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢±Ç²è¤Ë°ú¤Â³¤¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£³Ú¶Ê¡ØYOU ARE SPECiAL¡Ù¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬·ë½¸¤·¤¿Ì¾¶Ê¤Ç¡¢·àÃæ¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤â¥°¥ëー¥×¤Î³Àº¬¤â±Û¤¨¤¿·àÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¥É¥é¥Þ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢
GirlsAward¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ß¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È/SNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER ³«ºÅ³µÍ×
¡ÎÆü»þ¡Ï2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ) ³«¾ì13:00 / ³«±é14:30 (Í½Äê)
¡Î²ñ¾ì¡ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»9～11¥Ûー¥ë (½»½ê:ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1)
¡Î¥Æー¥Þ¡Ï¡ØDress Up My Style -Play the game of You-¡Ù
¡ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¡Ï³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò(³ÚÅ·¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È Åù)
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡ÏÁ´ÀÊSOLD OUT!!
¢£½Ð±é¼Ô
¡ãMODEL¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
°¦Íè(AMEFURASSHI) / AKARI(UN1CON) / ¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é / Íºä¿´²Ö / ¸ÞÉ´¾ëçý±û(ÇµÌÚºä46) /
IORI / °æ·å¹°·Ã / ÃÓÅÄÊæÇµ²Ö / ÈÄÁÒ²ÄÆà(CUTIE STREET) / ÈÄÌîÍ§Èþ / °ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ(ÇµÌÚºä46) /
°æ¾åÏÂ(ÇµÌÚºä46) / ¾å¸¶ºÌÍ / Çßß·ÈþÇÈ(ÇµÌÚºä46) / ±óÆ£¤µ¤¯¤é(ÇµÌÚºä46) / ²¦ÎÓ /
ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤(=LOVE) / ÂçÍ§²ÖÎø / ÂçÊö¥æ¥ê¥Û / ¾®Àîºù²Ö(Girls²) / ¾®·ªÍ°Ê(AKB48) /
¾®ºêô¥Æà(RoLuANGEL) / ²»Åèè½º»(=LOVE) / ³á¸¶³ð½í / ²ÃÆ£ÛÙ / ²ÃÆ£»ËÈÁ / ¤«¤È¤æ¤ê /
¶âÂ¼Èþ¶ê(Æü¸þºä46) / ¹á²» / Àî¸ý°ª / Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê / Àîºêºù(ÇµÌÚºä46) / ¶êÎÜ¼Â / ¹õÀ¥¤Ò¤Ê /
¹¬ß·º»ÎÉ / ¾®ºäºÚ½ï(Æü¸þºä46) / ¸Å±à°æÇ«¡¹ / ¾®»û·ë²Ö / ¾®ÎÓÍ³°Í / ¾®ÎÓÉ´¹ç¹á / ¾®µÜ»³è½½í /
¾®¼¼°ÂÌ¤ / º°ÌîºÌ²Æ / »¨²ì¥µ¥¯¥é / ã·Æ£¼ù°¦Íå(=LOVE) / ºù°æÎè¹á / º´¡¹ÌÚµ×Èþ / º´Æ£ÏÂÁÕ /
¤·¤å¤¦ / JOA(UN1CON) / ÇòÀÐ²µ²Ú / ¿·»³Åí»Ò / ¿ùËÜ°¦Î¤ / SUZU(ME:I) / ÎëÌÚ¤æ¤¦¤« / Taki /
Âìß·¥¨¥ê¥« / ÉðÅÄÎèÆà / Â¿ÅÄÍü²» / ÅÄÆéÍü¡¹²Ö / Ã«ÅÄ¥é¥Ê / ÅÄÂ¼ÊÝÇµ(Ý¯ºä46) / ·îµÖ²»ºÌ /
Åû°æ¤¢¤ä¤á(ÇµÌÚºä46) / ÄáÅèÇµ°¦ / Äá²°Èþºé(Girls²) / Å·æÆ°¦ / Å·æÆÅ·²» / ¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ /
¤Ê¤¨¤Ê¤Î / ±ÊÀ¥è½»Ò / Ä¹ÉÍ¹Æà / ¤Ê¤´¤ß / Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß / À¾Àî°¦è½ / º¬´ß¥¨¥ê¥« / ÌîÂ¼¼ÂÂå(SKE48) /
ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê / ¸¶è½»Ò / ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê / ×¢Àîçý²» / Ê¡»³°¼¿å / Æ£°æ¥µ¥Á / Æ£µÈ²ÆÎë(Ý¯ºä46) / À±ÇµÌ´Æà /
ËÙ¸ý¿¿ÈÁ / ËÙ±ÛÎï²Ó / ËÜÅÄ¼ÓÍè / ¥Þー¥·¥åºÌ / Mai / ÅªÌîÈþÀÄ(Ý¯ºä46) /
¿¿ÆéÆäºé(CUTIE STREET) / ¤Þ¤ê¤ó¤¯ / ´Ý»³Îé / ¥ß¥Á / ¿åÀ¥¤µ¤é¤é(Jams Collection) / ¤ß¤ê¤Á¤ã¤à /
¸þ°æÎç°á / Â¼¾å°¦²Ö / Â¼»³ºÌ´õ / ¥áー¥¬¥ó²Ö»Ò / ¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß(SKE48) / ¼é²°ÎïÆà(Ý¯ºä46) /
»³¸ýåºÍå(Girls²) / »³¸ý¤â¤¢ / »³ºêÅ·(Ý¯ºä46) / ÂçÏÂÆà±û / »³ËÜ¤µ¤¤ / »³ËÜ¸÷ / »³ËÜË¾³ð /
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß / Yume / YURARA(moxymill) / µÈºê°½ / Í¿ÅÄÍ´´õ / è½»Ò / RINON(ME:I) / ¤ê¤ó¤«¡¡
¡ãMEN'S NON-NO MODEL¡ä
¼é²°¸÷¼£ / ÃæÅÄ·½Í´ / ÃæÀîÂçÊå / ÎëÌÚ¿Î / ËÅÄÍµÂç / ¿åÂôÎÓÂÀÏº / ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº / °ð°æ¹§ÂÀÏ¯ /
¹â¶¶Íþ±û / ¾®ÊýÁó²ð / ±Éè½Ìï / Îë¡¹ÌÚ¶Á / ¹â¶¶ÂçæÆ / ÌîÂ¼¹¯ÂÀ / »ÍºäÎ¼æÆ / ¾¾°æÂçÆà / ³¤Ã«±ó²» /
ÀÐÀî°¦Âç / ÍòæÆ¿¿¡¡Â¾
¡ãSeventeen MODEL¡ä
Æ£Â¼ÌÚ²» / ¾åºä¼ùÎ¤ / À¥¸Í¶×Éö / Æþ¹¾Èþº»´õ / ´ØÃ«ÎÜµª / Áê±©À±ÎÉ / ¹âÈæÎÉÍ³ºÚ / ÃæÅçÎÜºÚ /
¿¹ºêÈþ·î / ³ëÀ¾°ÉÌéºÚ / º´Æ£ÉÔÆó»Ò / ÀÐÀî²Ö / ¾®Ô¢Éñ±© / ¹â¶¶²÷¶õ / ¾¾ËÜÎïÀ¤ / ·îÅçÎ°°á /
µÜÇ÷¿é·î / °ð¸÷°¡°Í / ÃÝ²¼Í¥Ì¾ / ´õºé¤¦¤ß¡¡Â¾
¡ãGUEST¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
°ÂÃ£Í´¿Í / ÀÐÀîæÆÎë / ´äÀ¥ÍÎ»Ö / ÆâÅÄ¶â¸ã / ±ºÌî½¨ÂÀ(OWV) / Âçµ×ÊÝÇÈÎ±(DXTEEN) /
ÂçÁÒ¶õ¿Í(¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£) / ¾®Àî»Ëµ(BUDDiiS) / ¹õÀîÁÛÌð / ¤³ー¤¯¤ó / ±Û»³·ÉÃ£ / ¶ðÌÚº¬°ªÂÁ /
»ÖÂ¼½¨ºÈ(Ä¶ÆÃµÞ) / ¤È¤¦¤¢ / Ä¹Èø¸¬ÅÎ / ÃæÀî¾¡½¢(OWV) / ²ÆÀ¸Âç¸Ð / ¿·¸¶ÂÙÍ¤ /À¾³À¾¢ /
¥Ï¥êー¿ù»³ / µ±(aoen) / ¤Õ¤«¤ï¡£ / Ê¡ÅÄÊâÂÁ(DXTEEN) / Æ£²¬¿¿°Ò¿Í / ¿å¸ÍÍ³ºÚ /
¤âー¤êー¤·¤åー¤È / ÌÝÂåÏÂ¿Í(¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£) / ¿¹¼¡À¯Íµ(Ä¶ÆÃµÞ) / »³ÅÄ°ÉÆà /
¤æ¤¤¾®ÃÓ(¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß) / ¤è¤·¤¢¤ / µÈß·Í×¿Í(¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£) / LiKE LEGEND ¡¡Â¾
¡ãARTIST¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
aoen / XG / CUTIE STREET / ¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ / DXTEEN / ÇµÌÚºä46 / MyM / ME:I /
µÜÀ¤Î°Ìï¡¡Â¾
¡ãOPENING ACT¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
Ettone / moxymill
¡ãMC¡ä
»³Î¤Î¼ÂÀ(Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º) / ¿¹¹áÀ¡
¡ãSPECIAL STAGE¡ä¢¨ABC½ç
ANNA SUI NYC / EMODA / MAX&Co. / MEN¡ÆS NON-NO / Seventeen
¡ãBRAND¡ä¢¨ABC½ç
An MILLE / dazzlin / evelyn / GRAPEFRUIT MOON / rienda /
RODEO CROWNS WIDE BOWL / ROYAL PARTY / SLY / SPINNS / Top of the Hill / WEGO
Award¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGirlsAward¡×¤òÇ¯£²²ó(½Õ¡¦½©)³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤ØÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¬ÌÏ´¶¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤ò»Ï¤á¡¢ ´ë¶È¥³¥é¥Ü¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¡¢PR¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ìÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£