「劇場版 ハイスクール・フリート」ハロウィンパーティーでピンチ！ in ゲーマーズ ポップアップストアを2025年10月25日(土)よりゲーマーズにて開催致します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年10月25日(土)より「劇場版 ハイスクール・フリート」ハロウィンパーティーでピンチ！ in ゲーマーズ ポップアップストアを開催することをお知らせいたします。
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6760
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6760
ー 開催概要 ー
開催期間：2025年10月25日(土)～11月9日(日)
開催場所：
・AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)
・ゲーマーズ仙台店 (営業時間:10:00～20:00)
・ゲーマーズ名古屋店 (営業時間:10:00～21:00)
・ゲーマーズなんば店 (営業時間:平日▶11:00～20:00 土日祝▶10:00～20:00)
・ゲーマーズオンラインショップ
開催内容：『ハイスクール・フリート』関連商品の販売
※ゲーマーズオンラインショップでも受注販売を行います。
店舗キャンペーン
【抽選会】
期間中に会場内にて、『ハイスクール・フリート』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、抽選会に1回ご参加いただけます。
＜景品内容はこちら！＞
特大アクリルフィギュア 全5種
サイズ：約30cm
※景品は先着順にて絵柄をお選び頂けます。
※景品は無くなり次第終了となります。
※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。
【購入特典】
期間中に会場内にて、『ハイスクール・フリート 』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、ブロマイド (全5種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!
■ブロマイド 全5種(ランダム)
※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。
オンラインショップキャンペーン
【オンラインショップ 抽選会】
期間中、『ハイスクール・フリート』催事商品を3,000円以上(税込)ご購入の方、抽選会に1回ご参加いただけます。
＜景品内容はこちら！＞
特大アクリルフィギュア 全5種
サイズ：約30cm
※催事期間中に条件を満たしましたお客様全員の中から抽選をさせていただきます。
※絵柄はお選び頂けません。当選は発送をもって代えさせていただきます。
※ゲーマーズにて開催の「劇場版 ハイスクール・フリート」ハロウィンパーティーでピンチ！ in ゲーマーズ ポップアップストア 抽選会 「特大アクリルフィギュア(全5種)」と同一となります。
※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。
【オンラインショップ購入特典】
期間中に『ハイスクール・フリート 』催事商品をご購入3,000円(税込)毎に、ブロマイド (全5種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!
■ブロマイド 全5種(ランダム)
※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※ゲーマーズにて開催の「劇場版 ハイスクール・フリート」ハロウィンパーティーでピンチ！ in ゲーマーズ ポップアップストア 購入特典「ブロマイド(全5種)」同一となります。※特典はなくなり次第終了となります。
受注商品
受注期間：2025年10月25日(土)～11月9日(日)
発売日：2025年12月下旬発売予定
【メモリアルアート】
額外寸:340×430mm/イラストA4
樹脂製 面材:無反射樹脂
■メモリアルアート 2025ハロウィン ver.
価格：16,500円(税込) ※シリアルナンバー入り
販売商品
■ホログラムカンバッジ(ランダム) 2025ハロウィン ver.
価格：660円(税込)
コンプリートセット：6,600円 (税込) ※AKIHABARAゲーマーズ本店、なんば店、名古屋店、仙台店にて販売予定
■SNS風アクリルキーホルダー 岬 明乃 2025ハロウィン ver.
価格：1,320円(税込)
■SNS風アクリルキーホルダー 宗谷 ましろ 2025ハロウィン ver.
価格：1,320円(税込)
■SNS風アクリルキーホルダー 西崎 芽依 2025ハロウィン ver.
価格：1,320円(税込)
■SNS風アクリルキーホルダー 知名 もえか 2025ハロウィン ver.
価格：1,320円(税込)
■SNS風アクリルキーホルダー ヴィルヘルミーナ 2025ハロウィン ver.
価格：1,320円(税込)
■デカアクリルスタンド 岬 明乃 2025ハロウィン ver.
価格：2,200円(税込)
■デカアクリルスタンド 宗谷 ましろ 2025ハロウィン ver.
価格：2,200円(税込)
■デカアクリルスタンド 西崎 芽依 2025ハロウィン ver.
価格：2,200円(税込)
■デカアクリルスタンド 知名 もえか 2025ハロウィン ver.
価格：2,200円(税込)
■デカアクリルスタンド ヴィルヘルミーナ 2025ハロウィン ver.
価格：2,200円(税込)
■ミニアクリルアート 2025ハロウィン ver.
価格：2,530円(税込)
■マイクロファイバー 岬 明乃 2025ハロウィン ver.
価格：770円(税込)
■マイクロファイバー 宗谷 ましろ 2025ハロウィン ver.
価格：770円(税込)
■マイクロファイバー 西崎 芽依 2025ハロウィン ver.
価格：770円(税込)
■マイクロファイバー 知名 もえか 2025ハロウィン ver.
価格：770円(税込)
■マイクロファイバー ヴィルヘルミーナ 2025ハロウィン ver.
価格：770円(税込)
■ラバーデスクマット 2025ハロウィン ver.
価格：3,850円(税込)
■マグカップ 2025ハロウィン ver.
価格：1,980円(税込)
■特大タペストリー 岬 明乃 2025ハロウィン ver.
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー 宗谷 ましろ 2025ハロウィン ver.
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー 西崎 芽依 2025ハロウィン ver.
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー 知名 もえか 2025ハロウィン ver.
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー ヴィルヘルミーナ 2025ハロウィン ver.
価格：7,700円(税込)
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6760
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6760
【権利表記】(C)AAS／新海上安全整備局
【株式会社カードラボ 会社概要】
株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。