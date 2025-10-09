エイジェック presents第6回関東小学生アイスホッケーリーグ 「アイスバックスカップ」開催のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、2025年11月29日（土）～2026年2月23日の期間、日光市細尾ドームリンクにてエイジェック presents第6回関東小学生アイスホッケーリーグ 「アイスバックスカップ」を開催することになりましたのでお知らせ致します。

この大会は、アイスバックスが地域クラブの責任としてジュニア世代の育成活動を進める中、未来の日本のアイスホッケー界の発展を考えるジュニア大会として開催をしており、今年で6回目となります。

本大会は「リーグ戦方式による試合数の確保と、競技レベルにあったカテゴリー設計により、子供たちが多くの出場機会と真剣勝負を経験し、アイスホッケーをより好きになること」をかがけて大会運営を行います。

大会の詳細については以下となります。

■詳細

1．大 会 名： エイジェック presents第6回関東小学生アイスホッケーリーグ

特別HP:「アイスバックスカップ」

2．主 催： （株）栃木日光アイスバックス（H.C.栃木日光アイスバックス 運営会社）

3．共 催： 栃木県アイスホッケー連盟

4．主 管： H.C.栃木日光アイスバックス 、栃木県アイスホッケー連盟

5．協 賛：株式会社エイジェック、古河電気工業株式会社、ザ・リッツ・カールトン日光、藤井産業株式会社、株式会社菊地組、こくみん共済coop栃木推進本部、株式会社コジマ、京浜精密工業株式会社、湧永製薬株式会社、株式会社東武トップツアーズ、株式会社興建（順不同）

6．開催期日： 2025年11月29日（土）～2026年2月

開催予定日時：

2025年11月29日（土）～2026年2月23日（日）

開催予定日時：11/29（土）、11/30（日）、12/13（土）、12/14（日）、1/24（土）、1/25（日）、2/1（日）、2/11（水・祝）、2/23（月・祝）

※温暖化の影響で細尾ドームオープンが遅れた為、開始時期をずらして11月30日よりスタートさせていただきます。

7．開催場所： 日光市細尾ドームリンク

〒321-1445 栃木県日光市細尾676-12

8．参加資格： （公財）日本アイスホッケー連盟に登録されている児童であること 学年は小学校4年生～6年生

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）所属チーム

但し大会参加チームが少ない場合は参加可能なチームであれば地域は限定しない。

9. 表彰： 最終戦終了後優勝チーム、株式会社コジマプレゼンツMVPなど個人表彰を予定

またグレートスケートジャパンプレゼンツ敢闘賞など個人表彰を予定

10. 競技規定： （1）IIHF国際競技規則に基づくが、一部特別ルールを設定する

（2）ボディチェックは禁止

（3）フルフェイスマスク(顔が完全にかくれるもの)及びネックプロテクター ・マウスガード(単色透明・ 肌色・白色以外の物)を必ず着用すること

（4）ユニフォームとストッキングは統一したものを着用すること

（5）試合時間は、ロスタイム込み15分×3ピリオドとし、インターバルは2分とする。

※タイムアウトはなし

（6）同点の場合、延長戦の実施はせず引き分けとする

■.競技方法

参加チームによる全チーム参加の入れ替え戦を実施してAA（上位リーグ）、A（下位リーグ）のレベル分けを実施

AA優勝 vs A６位、AA２位 vs A5位、AA３位 vs A４位、AA４位 vs A３位、AA５位 vs A２位、AA６位 vs A優勝

１. リーグ戦

参加12チームを2グループに分ける（ AAリーグ、Aリーグ ）

1チーム10試合を実施(2回戦総当たりによるリーグ戦)

・AAリーグ: 上位リーグ

・Aリーグ : 下位リーグ

２. ミックス試合

参加12チームの全選手を3リーグに分けて、その中から選手たちを4チームに均等に分けてチームを

作り、別途リーグ戦を実施

グループ分け上から（ Sリーグ(Starリーグ)、Aリーグ（Averageリーグ）、Pリーグ(Potentialリーグ) ）

6試合のリーグ戦＋プレーオフゲーム１試合

・Sリーグ: 各所属チーム内の主軸メンバーとして出場している選手

・Aリーグ: 各所属チーム内ではレギュラーメンバーとして出場している選手

・Pリーグ: 今後の可能性を秘めた選手や、勝敗の重視より、競技を楽しみたい選手を中心としたリーグ

※ 勝点・得失点等により順位を決定する（ＩＩＨＦの規定に基づく）

⑴ポイント ⑵得失点差 ⑶総得点 ⑷反則の時間の順番で判断

※ ポイント内訳: 勝ち2ポイント、引き分け 1ポイント、負け 0ポイントとする

■.参加チーム（昨年の順位）

AA1 横浜GRITSジュニア（昨年は新横浜ジュニア）

AA2 清滝ドラゴン

AA3 日光イースタン

AA4 稲毛マリナーズ

AA5 YOKOHAMA STARS

AA6 江戸川アーマーズ

A1 千葉ジュニアペンギンズ

A2 宇都宮ブルーインズ

A3 埼玉ウォリアーズ

A4 今市ボンバーズ

A5 群馬ジュピター

A6 西武ホワイトベア