たったこれだけ!?簡単に血圧を下げる方法！3人の専門家に学ぶ！今日からできる高血圧対策 10/12(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2025年10月12日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～たったこれだけ!?超簡単！～三賢人に学ぶ！血圧下げ隊ツアー」

日本における高血圧の推定患者数は約4300万人以上。これは日本人のおよそ3人に1人が高血圧という状況であり、国民病とも言える状態です。高血圧を放置すると、脳梗塞や心筋梗塞など、命に関わる病に直結することも…。高血圧対策には、有酸素運動や減塩が有効だと言われていますが、実はそれ以外にも簡単に血圧を下げる方法があるのだとか。そこで今回は、3人の専門家に今日からできる高血圧対策を教えてもらいました。

●高血圧の診断基準

●高血圧対策１.

＜血圧が下がる仕組み＞

＜血管を拡張するキーワード「一酸化窒素（NO）」＞

＜一酸化窒素（NO）を出す方法＞

＜先生オススメ！高血圧対策「入浴しながらグーパー体操」＞

●高血圧対策２.

＜自己暗示をかけて血圧を下げる「自律訓練法」＞

＜ストレスから解放！「自律訓練法」のやり方＞

●高血圧対策３.

＜高血圧対策に効果的な食材「酢」＞

＜先生オススメ！穀物酢でもおいしく飲める「“酢”ムージー」＞

●高血圧対策４.

＜「8秒ジャンプ」で血圧が下がる意外な理由＞

＜先生直伝！「8秒ジャンプ」＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wOfKx-Ta2Aw ]

