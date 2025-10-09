『おぱんちゅうさぎ』より、【CANDY PANICHU!】をテーマの、キャンディ工場をイメージした体験展示型POPUP SHOPが「タワーレコード渋谷店」にて開催決定！

Anique株式会社


Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」より、新規描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU!」をテーマとした期間限定POP-UP STOREを、タワーレコード渋谷店にて開催することをお知らせいたします。



本イベントでは、キャンディ工場をモチーフとした描き下ろしイラストを使用した新作グッズを多数販売いたします。また、タワーレコード渋谷店会場では、おぱんちゅうさぎの着ぐるみが登場するグリーティングイベントも実施予定です。



イベント概要

入場予約についてはこちら :
https://opanchu-popup.anique.jp

新規描き下ろしオリジナルグッズ



本イベントでは、キャンディ工場をモチーフにした描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU!」を使用した新作グッズを展開いたします。



キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、鮮やかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムを取り揃えております。



商品の詳細につきましては、後日公式サイトやAnique公式X(@anique_jp(https://x.com/anique_jp))で順次公開いたします。



【購入制限について】


お一人様1会計につき、各商品5個までとなります。


※取扱商品は数に限りがあるため、会期中であってもなくなり次第、販売を終了する場合もございます。




店内装飾も「CANDY PANICHU!」仕様

本イベントでは、商品だけでなく店内装飾も「CANDY PANICHU!」の世界観でお楽しみいただけます。


キャンディ工場の世界観を表現した特別な空間デザインにもご注目ください。


甘美な雰囲気に包まれた店内で、特別なショッピング体験をお楽しみいただけます。





おぱんちゅうさぎ着ぐるみイベント



タワーレコード渋谷店にて、おぱんちゅうさぎの着ぐるみが登場するグリーティングイベントを開催いたします。



※参加方法・開催時間の詳細は後日、webサイト・Anique公式X(@anique_jp(https://x.com/anique_jp))で告知いたします。


※諸事情によりスケジュールが変更となる場合がございます。



購入特典ガチャ


購入特典 イベントver.

期間中、「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに1回、会場の巨大ガチャマシンをご利用いただけます。



入場方法について

お客様の混雑緩和・安全対策等のため、事前の先着受付による電子チケット制（無料）とさせていただきます。


詳しくは特設サイトをご確認ください。



特設サイト

https://opanchu-popup.anique.jp



おぱんちゅうさぎとは？

クリエイター「可哀想に！」が制作するSNS発のオリジナルキャラクターです。


国内外で高い人気を誇っており、Z世代を中心に幅広い層から絶大な支持を受けています。



X：https://x.com/opanchu_usagi_


Instagram: https://www.instagram.com/opanchu.usagi/



著作権表記

(C)︎KAWAISOUNI!



会社概要

商号　　：Anique株式会社


代表者　：代表取締役　笠井高秀


事業内容：インターネットサービス「Anique」



リンク一覧（Anique）


コーポレートサイト： https://anique.jp/


ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk


X（Twitter）： https://x.com/anique_jp




商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社


コーポレートサイト： https://anique.jp/


お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform